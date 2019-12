Vem Louvar Verão celebra 19 anos com programação para a família

No dia 3 de janeiro, a Avenida Soares Lopes, principal cartão-postal de Ilhéus, será palco para as celebrações do “Vem Louvar Verão”, evento, que completará 19 anos, inteiramente gratuito, com patrocínio de empresas do setor privado. Entre as atrações confirmadas, Ministério Recomeço e Irmão Lázaro e Banda, um dos mais influentes artistas gospel do Brasil, que aproveitará o palco para lançar seu novo trabalho musical.

A iniciativa tem programação voltada para a juventude e todos aqueles que se identificam com a doutrina cristã. A noite de júbilo e festa, acontecerá no mesmo espaço das comemorações do Show da Virada, e o local se tornará um grande arraial de pessoas, numa demonstração de fé, devoção, louvor, adoração, alegria e celebração à Deus, um momento especial para toda a família.

De acordo com Paulo Sérgio (Ceo), organizador do projeto, a iniciativa se consolidou no calendário anual de eventos do município. “Nesse período, a cidade recebe milhares de visitantes, que se misturam com ilheenses e as dezenas de caravanas para prestigiarem a atração. Ademais, essas pessoas terminam ocupando os hotéis, pousadas e restaurantes da nossa cidade”, ressalta.

Ceo acrescenta ainda que “o Vem Louvar tem sido uma experiência evangelizadora, considerando que todo ano, a cidade recebe diversas programações, mas nesta data específica, todos param para exaltar a pessoa de Jesus Cristo”. Já passaram pelo circuito, atrações de peso no cenário nacional, como Thalles Roberto, Carlinhos Félix, Marquinhos Gomes, Nívea Soares e muitos outros.

Para ter acesso, a organização solicita (opcional) oferta de 1kg de alimento não perecível, que será destinado para instituições de caridade da cidade, trabalho que é coordenado há muitos anos pela Igreja Batista Lindinópolis. Serão montadas barracas padronizadas para venda de lanches e produtos personalizados como camisetas, chaveiros, adesivos, Cd’s, DVD’s, squeezes e bonés.