Vestibular para Medicina da Unesulbahia tem inscrições abertas até quinta

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Medicina da Unesulbahia. Os interessados em concorrer a uma das vagas têm até 13 de fevereiro, próxima quinta-feira, para preencher a ficha de inscrição disponível no portal da Instituição.

As provas acontecerão no dia 16 de fevereiro em quatro cidades da Bahia – Itabuna, Eunápolis, Vitória da Conquista e Salvador. Mais informações podem ser conferidas no edital.

O vestibular de Medicina da Unesulbahia será composto por 55 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, além de uma Redação. O resultado será divulgado no dia 19 de fevereiro e os candidatos deverão se matricular nos dias 20 e 21 de fevereiro pela internet ou presencialmente na faculdade. O início das aulas está previsto para o dia 2 de março.