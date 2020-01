Veterinária alerta para cuidados  com os pets no verão

O verão é uma época que exige muito cuidado com os cães e gatos. É uma estação que causa incômodo especialmente em animais com muitos pelos, que costumam sofrer com as altas temperaturas.

Por isso, a médica veterinária Hannah Thame, do Centro de Especialidades Veterinárias em Vitória da Conquista, dá algumas dicas de cuidados com os pets na estação mais quente do ano.

Atenção a sinais

Entre essas dicas estão manter a água que eles consomem sempre fresca, oferecer uma alimentação balanceada, usar protetores solares, não exagerar nos exercícios, mantê-los em locais bem ventilados, tosados ou escovados, dar banhos mais regulares e ficar atentos aos sinais de cansaço ou desconforto.

“Pets são pacotinhos de amor embrulhados em pelos e precisam ser tratados com amor e carinho, num ambiente saudável e acolhedor”, diz a veterinária.