Vinte traficantes são presos durante operação policial

Uma ação conjunta localizou 20 pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes nos municípios Itaberaba, Boa Vista do Tupim e Salvador, na manhã de sexta-feira (27). A ‘Operação Cruzador’, coordenada pela 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itaberaba), também encontrou arma, drogas, promissórias e outros acessórios usados pelo grupo criminoso.

Foram presos Vinícius de Jesus, Girlene Jesus dos Santos, Maria Cláudia Souza Santana, Cledenildes Jesus dos Santos, Maria Luiza Santos da Silva, Joelane Oliveira Santana, Wellington Silva dos Santos, Mouraci Gomes de Oliveira, José Armando Santos da Silva, Osmar Simas de Oliveira, Josias de Jesus dos Santos, Ailton Felipe Santos Marques, Daniela Menezes da Silva, Elivelton Neres, Marcos Vinicius Limeiro Monteiro, Jailson da Silva Nunes, Júnior Pinheiro dos Santos, Itatiara Asssis dos Santos, Luan Barreto da Silva e Eder Santana Mota, que era um dos líderes do grupo e resistiu a prisão, foi ferido e não sobreviveu.

Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor do grupo que já era investigado há cerca de seis meses. De acordo com o coordenador da ação, delegado Geraldo Adolfo, o grupo é acusado de tráfico, associação para o tráfico e homicídio.

Também participaram da operação o Departamento de Polícia do Interior (Depin), Coordenação de Operações Especiais (Coe), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), 1ª, 4ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), Comando de Policiamento Regional da Chapada (CPRC), 1º e 7º Batalhões de Polícia Militar, 29º, 43º, 98º Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM), Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Central, Chapada e Semiárido e Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) Lençóis.