Volta às aulas na rede estadual abrange 750 mil estudantes

Depoimentos emocionados de estudantes, profissionais da Educação, e de familiares dos alunos marcaram a aula inaugural do ano letivo 2020, nesta segunda-feira (10), na rede estadual de ensino. A aula aconteceu no Instituto Anísio Teixeira (IAT) e contou com a presença do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. A atividade foi transmitida ao vivo pela TVE e redes sociais da Educação Bahia. A rede conta com 750 mil estudantes.

Ao dar as boas-vindas a todos, o secretário Jerônimo Rodrigues afirmou que o ano letivo na rede estadual é dedicado a reverenciar o legado e a memória do educador baiano Anísio Teixeira, que completa 120 anos de nascimento, em 2020. Tal homenagem será por meio do projeto 2020: Ano Anísio Teixeira.

Jerônimo destacou a importância do envolvimento de todos pela melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. “Neste momento somos todos pela educação da Bahia, e o nosso desejo é de fazermos todos os esforços para promover a qualidade da educação que os estudantes merecem”, declarou.

Novas escolas

Ainda segundo Jerônimo, os esforços são para tornar a escola atraente para os discentes. Além dos estudantes que estão na rede estadual, há preocupação com aqueles que estão fora. Por isso, está entre os focos a escola atrativa e inclusiva, pensando também na Educação Especial, na Educação Indígena, Quilombola e do Campo.

“Em 2020 queremos a consolidação da Educação Baiana. Estamos correndo com as licitações para construção de novas escolas, chamando mais professores e coordenadores pedagógicos e ampliando as escolas da Educação em Tempo Integral. A ideia é seguir de fato os ensinamentos do educador Anísio Teixeira, onde os alunos aprendem com uma formação completa fazendo pesquisa e arte”, completou.