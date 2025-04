100 dias: Educação avança com construção e requalificação de escolas em Itabuna

A educação como ferramenta de transformação social e o despertar da cidadania têm sido prioridades nos primeiros 100 dias da atual gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) à frente do Executivo Municipal de Itabuna. A área educacional vem recebendo importantes investimentos, tanto na modernização da infraestrutura das escolas quanto na qualificação e valorização dos profissionais.

Em breve, crianças e adolescentes do Bairro Daniel Gomes contarão com uma moderna escola de ensino fundamental com cinco salas de aula, quadra poliesportiva, auditório, biblioteca, refeitório e cozinha.

A Prefeitura de Itabuna está investindo cerca de R$ 7 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação, para a construção da unidade, que atenderá mais de 300 alunos do São Pedro, Pedro Jerônimo, Maria Pinheiro, Fonseca, Gegéu Rocha e do Daniel Gomes.

“A atual gestão está trabalhando firmemente para atender às necessidades dos cerca de 20 mil alunos do ensino fundamental e médio e do segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, afirma o secretário da Educação, Rosivaldo Pinheiro.

Além da escola no Daniel Gomes, a Administração Municipal também conseguiu aprovar junto ao FNDE a implantação de uma creche-escola no condomínio residencial São José. Outras duas propostas estão em análise pelo PAC Seleções para os bairros São Pedro e os condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela.

REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS

A Secretaria Municipal da Educação trabalha para concluir, ainda no primeiro semestre, as obras de requalificação em quatro unidades escolares. “Todos sabemos o desafio que é fazer educação numa cidade onde, historicamente, os recursos não pagam a conta”, comentou o secretário Rosivaldo Pinheiro.

“Temos um prefeito dedicado à educação e aos demais setores da Administração Municipal. Por isso, mais de 50 escolas já foram requalificadas e pretendemos alcançar 114 prédios públicos de educação — incluindo anexos — até o final de 2028”, acrescentou.

Ainda neste primeiro semestre de 2024 mais quatro unidades requalificadas serão entregues à comunidade escolar: a Escola Municipal Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no Califórnia; Escola Nossa Senhora de Fátima, no assentamento Manoel Chinês; além das creches-escolas em parceria com o Lions Club, no Conceição, e com o Rotary Club, no Santo Antônio.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Desde a abertura do ano letivo, em março, alunos e professores do Instituto Municipal de Educação Infantil Lúcia Oliveira, no centro da cidade, desfrutam de um ambiente mais digno e acolhedor. A unidade passou por uma ampla requalificação realizada pela Secretaria Municipal da Educação.

A unidade escolar atende 220 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, no segmento da Educação Infantil. São 45 profissionais atuando, entre professoras, equipe pedagógica, direção e apoio, além de funcionários administrativos e estagiários.

O prédio conta com salas climatizadas, playground, salas adaptadas para o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais e Cinemateca, além da pintura completa das áreas interna e externa.

“O futuro de Itabuna começa dentro da sala de aula. Investir em educação é garantir oportunidades, cidadania e desenvolvimento para o nosso povo. Em 100 dias, já demos passos importantes para transformar a realidade da nossa rede municipal de ensino, e vamos seguir firmes nesse compromisso de cuidar das nossas crianças, jovens e profissionais da educação”, concluiu o prefeito Augusto Castro (PSD).