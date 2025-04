100 dias: investimentos em infraestrutura e urbanização melhoram qualidade de vida e atraem novos empreendimentos em Itabuna

Obras de infraestrutura e urbanismo realizadas pela administração municipal em Itabuna estão preparando a cidade para um novo ciclo de desenvolvimento. O modelo de gestão implantado pelo prefeito Augusto Castro em seus primeiros quatro anos à frente do governo está sendo consolidado e ampliado neste novo mandato, com a realização de projetos que incentivam a convivência em espaços públicos como praças e áreas de esporte e lazer, melhoram a mobilidade urbana e atraem novos empreendimentos, impulsionando a economia e gerando empregos.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, realizou a 1ª etapa do Programa Acelera Itabuna (PAI) – O futuro começa aqui, que urbanizou 330 ruas de barro em 40 bairros com pavimentação em concreto asfáltico, sinalização horizontal e vertical, implantação e revisão nas redes de água e esgoto, além da instalação de sistemas de iluminação pública em LED.

As ações nos bairros foram intensificadas neste início de mandato e também incluem a modernização de feiras livres e a requalificação de praças. Em 2025, já foram entregues à comunidade a Praça do Lomanto, a Nova Orla do Berilo e a pista de skate na Beira-Rio, garantindo atividades de lazer e esporte para crianças e jovens.

Os recursos para a área de saneamento e urbanização, no valor de R$ 115 milhões, foram provenientes de crédito junto ao Banco do Brasil, além de US$ 37,5 milhões do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA).

MOBILIDADE URBANA

A Prefeitura de Itabuna garantiu a duplicação dos trechos da Rodovia BA-415 entre Nova Itabuna e Nova Ferradas, na saída de Itabuna para Ilhéus. A obra é fruto de parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal. O município também construirá duas pontes sobre o Rio Cachoeira na rodovia estadual BA-663: uma entre o bairro de Ferradas e a Vila de Itamaracá, e outra entre o Centro e o bairro Conceição.

Outra obra importante é a construção do viaduto sobre a rótula do Banco Raso, eliminando um dos maiores gargalos no trânsito entre o Centro e a região do São Caetano nos horários de pico.

“O início das obras das duas pontes e do viaduto depende apenas da licença ambiental do Inema e da licença de implantação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já que os recursos do FONPLATA para as obras estão disponíveis”, afirma a secretária de Infraestrutura, Sônia Fontes.

A secretária destaca ainda: “Nosso planejamento é ampliar as ações de urbanização e infraestrutura em todos os bairros, além de grandes obras estruturantes como pontes, viadutos e a ampliação de corredores viários, como as avenidas Amélia Amado, Fernando Gomes, Juracy Magalhães, Princesa Isabel e Manoel Chaves, melhorando a mobilidade urbana na cidade. Também vamos criar as condições para ampliar o Distrito Industrial e implantar o Polo de Logística, para atender empreendimentos importantes como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste”.

Os projetos de infraestrutura e urbanização fazem parte do Programa Itabuna 2030. O prefeito Augusto Castro afirma: “Estamos investindo em uma cidade mais moderna, mais conectada com o futuro e mais humana. Nosso compromisso é com o bem-estar das pessoas, com o crescimento sustentável e com a criação de oportunidades para todos. O que estamos fazendo hoje é construir a Itabuna que sonhamos para os nossos filhos e netos”, concluiu.