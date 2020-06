100 pacientes com Covid-19 já receberam alta na Santa Casa de Itabuna

Nesta segunda-feira(29), a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna ultrapassou a marca de 100 altas hospitalares, de pacientes positivados para a COVID-19.

Dentre estas altas está a do morador de Itajuípe, no sul da Bahia, José Eduardo dos Santos, de 65 anos, que teve uma recuperação, de certa forma rápida, para quem precisou ficar numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo agravamento de seu estado de saúde.

Nos sete dias em que esteve internado, seis deles na Unidade Covid Intensiva do Hospital Calixto Midlej Filho, ele só pensava em superar a doença, reencontrar a família, comer um churrasco e bolo de milho.

Internado no último dia 22, antevéspera do São João, depois de sentir-se mal, José Eduardo dos Santos recebeu alta médica na tarde desta segunda-feira (29). Sem sentir o sabor das refeições, quando apresentou melhoras, o paciente vivia contando as horas para retornar para casa e saborear um churrasco.

Segundo o paciente, não que a comida do hospital fosse ruim, mas, porque, mesmo antes de ser encaminhado para a internação, já não sentia mais o cheiro e o sabor da comida caseira. De acordo com especialistas, a perda do ofato e paladar estão entre os sintomas do novo coronavírus.

A alta de José Eduardo foi comemorada pela família e pelos profissionais da Unidade Covid, que se empenharam no cuidado para que a recuperação do paciente acontecesse o mais rápido possível, possibilitando o seu retorno para casa. O morador de Itajuípe concluirá o tratamento em isolamento domiciliar.