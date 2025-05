178 municípios da Bahia somam mais de 90 dias sem registro de mortes violentas

Cento e setenta e oito municípios da Bahia somam mais de 90 dias sem registros de mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte). Ações das Polícias Militar e Civil no combate ao tráfico de drogas e apreensões de armas contribuem diretamente para a redução dos assassinatos.

Entre os dados registrados pela Polícia Civil, sete cidades contabilizam mais de 1.000 dias sem mortes violentas. São eles os municípios de Feira da Mata, Wagner, Rio do Pires, Catolândia, Abaíra, Ibititá e Gentio do Ouro.

Entre janeiro e abril de 2025, os casos de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte apresentaram queda de 10% na Bahia, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, atribuiu o resultado ao trabalho de investigação, aos investimentos nos equipamentos de inteligência e também ao reforço das Forças com a contratação de seis mil novos policiais e bombeiros.

“Os dados reforçam e evidenciam a redução do número de homicídios na Bahia. Nos últimos dois anos (2023 e 2024), as mortes violentas apresentaram diminuições de 6% e de 8,2%. Sabemos que temos muito trabalho pela frente e destaco o empenho diário dos policiais, na busca incansável pela manutenção da ordem e da paz social”, destacou o secretário.

Confira a lista dos 178 municípios que estão há mais de 90 dias sem mortes violentas:

Feira da Mata, Wagner, Rio do Pires, Catolândia, Abaíra, Ibititá, Gentio do Ouro, Itaguaçu da Bahia, Érico Cardoso, Licínio de Almeida, Nova Redenção, Ipupiara, Rio do Antônio, Ichu, Ibipitanga, Planaltino, Dom Basílio, Sebastião Laranjeiras, Baixa Grande, Itaju do Colônia, Aiquara, Barro Alto, Rio de Contas, Brotas de Macaúbas, Tremedal, Pedrão, Candiba, Ribeira do Amparo, Malhada de Pedras, Mortugaba, Anagé, Pindaí, Presidente Dutra, Jussara, Terra Nova, Teolândia, Jaborandi, Capela do Alto Alegre, Ribeirão do Largo, Itiruçu, São José da Vitória, Glória, Barro Preto, Elísio Medrado, Anguera, Piraí do Norte, Pintadas, Livramento de Nossa Senhora, Jucuruçu, São Felipe, Ibipeba, Itapitanga, Angical, Palmeiras, Marcionílio Souza, Itanagra, Jussiape, Coronel João Sá, Cardeal da Silva, Cipó, Tanquinho, Bom Jesus da Serra, Mansidão, Tanhaçu, Pedro Alexandre, Firmino Alves, Barra Estiva, Floresta Azul, Utinga, Arataca, Lamarão, Sítio do Quinto, Lajedão, Iramaia, Paratinga, Barro Mendes, Água Fria, Macajuba, Abaré, Souto Soares, Matina, Caatiba, Valente, Igaporã, Salinas da Margarida, Boa Vista do Tupim, Sátiro Dias, Chorrochó, Pindobaçu, Mirangaba, Nova Canaã, São José do Jacuípe, Canápolis, Santanópolis, Belo Campo, Boninal, Guajeru, Almadina, Antônio Gonçalves, Pau Brasil, Teofilândia, Itagi, Muritiba, Muniz Ferreira, Ibicaraí, Quixabeira, Santa Inês, Condeúba, Iuiú, Milagres, Caculé, Itororó, Wanderley, Ituaçu, Piatã, Jandaíra, Nova Itarana, Itarantim, Andaraí, Boquira, Piritiba, Barra do Rocha, Itagimirim, Campo Formoso, Gongogi, Vereda, Buerarema, Lafaiete Coutinho, Várzea Nova, Cotegipe, Várzea da Roça, Cicero Dantas, Apuarema, Caldeirão Grande, Madre de Deus, Nordestina, Taperoá, Canavieiras, Carinhanha, Catu, Serra Preta, Cansanção, Barrocas, Saúde, Jacaraci, Morpará, Contendas do Sincorá, Canudos, Dom Macedo Costa, Tanque Novo, Várzea do Poço, Seabra, Jaguaripe, Tabocas do Brejo Velho, Piripá, Itanhém, Filadélfia, Ibirataia, Ibiquera, Ubaitaba, Ubatã, Caetité, Bonito, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos, Umburanas, Jaguarari, Coribe, Gavião, Mutuípe, Nova Fátima, Nova Soure, Heliópolis, Itapebi, Macururé, Banzaê e Araci.