2° Edição do Projeto SETTRAN nos Bairros chega ao São Caetano na quarta-feira

Com o objetivo de levar a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito mais próxima das comunidades acontecerá nesta quarta-feira, dia 20, a segunda edição do Projeto SETTRAN nos Bairros. Será na Praça Simão Fiterman, no Bairro São Caetano, a partir das 8 até as 14 horas.

“A primeira edição durante o encerramento do Maio Amarelo na sede da Secretaria, no Lomanto, foi um sucesso. Agora, vamos levar os nossos serviços para junto da população. A intenção é que o itabunense não precise vir até a SETTRAN para obter os serviços que oferecemos, até porque sabemos que a nossa base fica um pouco distante do centro da cidade,” declarou o secretário Thales Silva.

Segundo ele, ao levar seus serviços para as comunidades, a SETTRAN, além de ampliar o trabalho educativo desenvolvido fortalece a cidadania. Na praça do São Caetano estarão disponíveis os seguintes serviços: Cartão de Estacionamento para Idoso e para pessoas com deficiência (PCD),

Informativo sobre a CNH Social e expedição do Cartão do Sistema Integrado de Transporte (SITI).