2º Seminário Recicla Itabuna apresenta resultados do primeiro ano do programa

A Prefeitura de Itabuna reuniu na quinta-feira, dia 17, no auditório do SEST/SENAT, agentes ambientais que integram a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRI) e representantes de órgãos, entidades e instituições que apoiam ações de educação ambiental para abertura oficial do 2º Seminário Recicla Itabuna.

No encontro, estão sendo apresentados os resultados das ações executadas ao longo deste primeiro ano do Programa Recicla Itabuna e traçadas novas metas de trabalho para o segundo ano sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) e com o envolvimento das demais secretarias e órgãos municipais.

A secretária de Planejamento, Sônia Fontes, ressaltou a importância desta segunda edição do Seminário, frisando que passado o primeiro ano do Programa, o sentimento é de vitória. “Não foi fácil como se imagina. Conseguimos quebrar um paradigma de tantos anos que foi o fechamento do lixão, uma vergonha para a nossa cidade. Além disso, conseguimos priorizar no começo da gestão com a implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, comentou.

Desde maio do ano passado que os resíduos sólidos do município são descartados no aterro certificado sob a responsabilidade da CVR Costa do Cacau. Esta iniciativa da Prefeitura de Itabuna extinguiu o antigo lixão que funcionou por cerca de 40 anos com todas as consequências advindas, inclusive sendo vetor de doenças e de contaminação ambiental. Com o Programa Recicla Itabuna se abriram oportunidades de geração de emprego e renda para os antigos catadores do lixão.

A abertura oficial do do 2º Seminário Recicla Itabuna contou com a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), Conselho Municipal do Meio Ambiente, universidades estadual (UESC) e federal (UFSB), AMURC e Consórcio da Mata Atlântica. Além disso, também participaram técnicos e titulares das secretarias municipais de Educação, Agricultura e Meio Ambiente e de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

Na programação, em alguns painéis foram abordados as seguintes temáticas: “Políticas Públicas de Resíduos Sólidos”, “Mesa Redonda sobre as experiências práticas de coleta seletiva” e “Resultados do ano e os desafios para 2023”.

A CVR Costa do Cacau, responsável pelo armazenamento dos resíduos produzidos pela população de Itabuna, e parceira na implantação da Central de Triagem da AACRRI, participou de um painel sobre Políticas Públicas de Resíduos.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, fez uma apresentação da atuação da empresa que atende às diretrizes do Plano Nacional de Saneamento. Ele destacou a atuação conjunta com o município na conservação ambiental e no incentivo à coleta seletiva.