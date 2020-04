Estado disponibiliza microscópio cirúrgico para o Hospital Costa do Cacau

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), adquiriu para o Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, um microscópio cirúrgico modelo OPMI PENTERO 900. O equipamento é de alta tecnologia fabricado na Alemanha e utilizado em neurocirurgias, cirurgias maxilo-facial, coluna vertebral e otorrinolaringologia (ORL).

O médico Joviniano Neto, coordenador de neurocirurgia do HRCC, explica que esse modelo de microscópio apresenta características que tornam os procedimentos de microcirurgia mais seguros e confortáveis. “Esse equipamento proporciona a realização de microcirurgia vascular para clipagem de aneurismas cerebrais e exérese (remoção por cirurgia) de malformação arteriovenosa (MAV) e cirurgias mais complexas de tumores cerebrais”, destacou.

De acordo com o coordenador, o equipamento também pode ser utilizado em cirurgias de coluna vertebral, nervos periféricos, otorrinolaringologia e vasculares. “Tem alguns diferenciais técnicos como a utilização de fluorescência para identificação intraoperatória de tumores cerebrais, por exemplo. É um grande ganho para a instituição e toda a região. O serviço de neurocirurgia do HRCC agradece a Sesab e ao governo do Estado por essa aquisição de grande importância e qualidade”, enfatizou.

Para o médico Almir Gonçalves, diretor assistencial do HRCC, o microscópio OPMI PENTERO 900 é um dos melhores do mundo e facilitará as neurocirurgias e outros procedimentos cirúrgicos na unidade. “Esse equipamento traz um grande impacto positivo na assistência e coloca nosso hospital, mais uma vez, como referência. Agradeço ao secretário Fábio Vilas-Boas e ao governador Rui Costa pelo empenho em melhorar a qualidade da saúde pública em nossa região”, concluiu.

