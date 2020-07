Rede UniFTC viabiliza reabertura do Odontocentro de Itabuna através de convênio

Fechado há mais de 18 meses devido à necessidade de investimentos nas instalações, incluindo a restauração de equipamentos e mobiliários, o Centro de Especialidades Odontológicas (Odontocentro) foi reinaugurado na segunda-feira (20), após passar por ampla reforma. As mudanças foram viabilizadas graças ao Convênio de Cooperação Técnica Financeira e educacional, firmado entre a Rede UniFTC e a Prefeitura Municipal de Itabuna, através Fundo Municipal de Saúde.

A reabertura do Odontocentro, que é mantido pela Secretaria Municipal de Itabuna para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), contou com a presença do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, além do secretário municipal interino de Saúde, Emerson Luís Santos, diretores do setor e do supervisor de campus da UniFTC de Itabuna, Marcelo Assis, que no ato esteve representando o diretor da Faculdade, Profº. Kaminsky Mello Cholodovskis.

Na ocasião, o prefeito agradeceu a iniciativa da UniFTC e elogiou o empenho dos envolvidos na reforma do Odontocentro. Lembrando a prioridade de defesa e proteção à vida, Fernando Gomes manifestou sua preocupação diante do quadro de pandemia da COVID-19 que assola a população mundial e, referindo-se aos funcionários e profissionais odontólogos que atuam naquela unidade, destacou a importância de acolher e tratar com dignidade a todos que buscam os serviços da rede pública de saúde. “Esperamos que neste espaço, além de encontrar um atendimento de qualidade, todo cidadão e toda cidadã sejam tratados da melhor forma possível”, frisou.

O secretário municipal de Saúde também destacou a importância da parceria com a Rede UniFTC para possibilitar a reabertura do Odontocentro. Emerson Luís enfatizou que, além da reforma em si, o convênio com a Instituição de Ensino irá possibilitar o atendimento noturno aos pacientes da unidade. Já a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudia Rejane Alves, ressaltou a receptividade encontrada junto a direção da faculdade UniFTC de Itabuna, quando foi estabelecido o convênio.

“Graças a esta parceria estamos reinaugurando o Odontocentro do município de Itabuna e iremos ampliar o atendimento aos usuários do SUS, inclusive com a atuação dos graduandos de Odontologia da UniFTC, por meio do estágio supervisionado, e atividades acadêmicas que serão realizadas no espaço na formação profissional de todos”, disse Cláudia.

Ela informou que a unidade que oferece serviços especializados odontológicos, a exemplo de endodontia, periodontia, cirurgias e atendimento de pacientes especiais, conta com 06 consultórios e 16 profissionais de Odontologia.

De acordo com o diretor da UniFTC de Itabuna, Profº. Kaminsky Mello Cholodovskis, a parceira com a Prefeitura faz parte das iniciativas de responsabilidade social da Instituição de Ensino, cujo foco é contribuir de forma efetiva para melhoria da qualidade do atendimento em saúde no município e melhor capacitação de seus alunos.