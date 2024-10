3ª FEIJOADA SOLIDÁRIA DO ROTARY ACONTECE NESTE SÁBADO NA AABB

Acontece neste sábado, 26 de outubro, a Feijoada Solidária do Rotary Club de Itabuna na AABB, no bairro São Judas. O evento, que está em sua terceira edição, terá início às 12h30min e toda a arrecadação da venda dos ingressos será destinada à aquisição de cadeiras de rodas e de banho para doação às pessoas carentes da comunidade através do Banco de Cadeira de Rodas do clube.

Os ingressos podem ser adquiridos com os associados do clube de serviço. Além disso, estarão disponíveis no local. Contando com a participação de toda a sociedade, que está sempre apoiando as ações e projetos do Rotary, a presidente do clube neste ano rotário 2024/2025 Mírian Paranhos, destaca que esta é mais uma oportunidade de ajudar o próximo, além de se deliciar com um buffet completo de feijoada e boa música. A feijoada tanto pode ser consumida no local, como levada para consumo em casa.

A ação solidária possibilita renovar o estoque de equipamentos de mobilidade que serão doados a pacientes de diversos bairros de Itabuna e até mesmo cidades circunvizinhas que não tem condição de comprá-los, garantindo dignidade e o direito de locomoção às pessoas com deficiência permanente ou temporária.

O Banco de Cadeira de Rodas do Rotary Club de Itabuna é uma iniciativa que existe desde 2015. As solicitações de pacientes que chegam ao Rotary são encaminhadas à equipe responsável pelo Banco de Cadeiras de Rodas – coordenada neste ano 2024/2025 pelo rotariano Gilberto Santana – e após análise de laudo médico e verificação da real carência do equipamento, é feita a liberação.