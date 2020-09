Alunos da Faculdade Madre Thaís têm publicação em revista da USP

Quatro Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) de alunos do curso de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís (FMT-Ilhéus), orientados pelo professor-doutor Renato Gonzaga Barreto, tiveram resumos publicados em E-pôster na revista internacional da USP. Tais trabalhos são na área de reabilitação labiríntica (vestibular) em que o Fisioterapauta também atua.

Uma das publicações, intitulada “Abordagem fisioterapêutica por terapia manual na tontura cervicogênica: uma revisão de literatura” (Physiotherapeutic approach by manual therapy in cervicogenic dizziness: a literature review), é da autoria de Bruna Oliveira Gama.

Assinado por Gabriel Freitas Leão, o estudo “Efeitos da reabilitação vestibular na cinetose: uma revisão de literatura” (Effects of vestibular rehabilitation on kinetosis: A literature review). Outro trabalho é o de Leila Kelly Chaves Lima sobre “Efeitos dos exercícios físicos em indivíduos com síndrome da apnéia obstrutiva do sono: uma revisão integrativa”, (Effects of physical exercises on individuals with disease syndrome obstructive sleep apnea: an integrative review) e “Aplicabilidade da realidade virtual na Reabilitação de vestibulopatias” (Applicability of virtual reality in rehabilitation of vestibulopathies), da autoria de Aline Moreno Cruz, é o quarto trabalho.

Esse grupo de alunos teve os seus trabalhos científicos em pôsteres aprovados para o Congresso Internacional Archives of Otorhinolaryngology. Foi o primeiro Congresso Forl virtual, em uma plataforma digital, realizado no dia 19 de setembro.