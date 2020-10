Requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna proporciona mais conforto e agilidade para os motoristas

Com 96% das obras concluídas, a restauração de 7,2 km do semi-anel rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 à BR-415, contribuirá para melhorar a mobilidade urbana e desafogar parte no tráfego, especialmente de veículos pesados, na área central da cidade do sul baiano. As obras estão sendo executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e o total investido pelo Governo da Bahia é de R$ 7 milhões.

O trecho, além de interligar duas das principais rodovias federais no Estado, também atende a moradores de bairros populosos de Itabuna, como Califórnia, Nova Califórnia e Fátima, além de grandes conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, como Jardim América e Pedro Fontes I e II.

A intervenção trará benefícios não apenas para itabunenses, mas ainda para moradores de outras cidades como Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Itajuipe, Ubaitaba, Ipiaú, Coaraci. Pessoas oriundas de Vitória da Conquista e Itapetinga, em direção ao litoral sul, também usufruirão da obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura Marcus Cavalcanti, “o Governo do Estado realiza a recuperação de mais de mil quilômetros de rodovias mesmo neste momento de pandemia, mesmo com as dificuldades que ele tem tido de receitas orçamentárias”.

Percurso mais rápido

O caminhoneiro Ângelo Leal Neto, que comercializa água mineral, ressalta que “essa obra ajudou bastante meu dia a dia e diminuiu o tempo de meu percurso; antes tinha que trafegar pela cidade, demorava tempo demais, agora, com esse asfalto novo, consigo realizar minhas entregas sem me preocupar com a demora de chegar até os clientes”.

“Essa nova pavimentação vai provocar um deslocamento mais rápido e melhorar o acesso entre a BR-101 e a Rodovia Jorge Amado, principalmente para caminhões e ônibus de turismo. E também ficou melhor para quem trafega pelo centro de Itabuna, que terá menos veículos pesados circulando”, afirma o motorista profissional Gabriel Guedes.

“A gente estava evitando o semi-anel por causa dos buracos, mas a pavimentação está ficando de excelente qualidade, com uma ótima sinalização. O percurso ficará bem melhor e mais ágil para quem transporta cargas e não precisa passar pela área central de Itabuna”, destaca o também caminhoneiro Tiago Santos do Nascimento.

Porto Seguro

Os distritos de Arraial D’Ajuda e Trancoso, em Porto Seguro, são conhecidos pelas belas praias e recebem muitos turistas durante o ano, principalmente no verão. A BA-986, do entroncamento da BA-001 até Arraial D’Ajuda, e a BA-987, do entroncamento da BA-001 até Trancoso, serão restaurados em um total de 17,3 km na região da Costa do Descobrimento. A publicação do aviso de licitação da obra, que será realizada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), saiu no Diário Oficial do Estado da sexta-feira (16).

Os envelopes com as propostas das empresas interessadas estão previstos para serem abertos em 18 de novembro, por videoconferência. O investimento na obra será de 14 milhões de reais. A Seinfra também está realizando os serviços de manutenção na BA-986, de Arraial D’Ajuda até a BA-001, e na BA-001, da BR-367 até o acesso à Arraial D’Ajuda e de Arraial D’Ajuda até o acesso à Trancoso.

Mais Obras

No Diário Oficial do Estado foram publicados os editais de licitação de outras três obras em rodovias estaduais. A pavimentação em 5,4 km do acesso ao povoado de Iguá, em Vitória da Conquista, e em 8,5 km do acesso ao povoado de Riacho dos Paes, em Sento Sé. O acesso à Maragogipe vai passar por restauração da pavimentação no Recôncavo baiano.