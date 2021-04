5 dicas simples para melhorar a alimentação sem gastar mais

Muita gente ainda pensa que comer bem sai caro. De fato, dependendo do alimento que você escolher, e do local onde você comprar, o rombo no orçamento pode ser grande. Mas não precisa ser assim. Hoje em dia, é cada vez mais possível ter uma alimentação balanceada e rica em nutrientes sem gastar muito.

E o fato é que, principalmente em tempos de pandemia, adotar hábitos alimentares saudáveis pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, o que ajuda a reduzir quadros de infecção como os provocados pelo novo coronavírus.

Mas a resistência do consumidor em encontrar saídas para comer bem a um preço justo ocorre porque o foco da maioria das pessoas ainda está nas prateleiras de supermercado e de lojas de alimentos naturais. E é ali onde estão os produtos mais caros, de marcas famosas, mas não necessariamente mais saudáveis.

Com isso em mente, listamos abaixo cinco dicas para você se alimentar bem sem gastar muito:

Planeje-se

Fazer um bom planejamento com listas é fundamental para manter a saúde e não gastar mais do que se pode. Com uma lista em mãos, você também evita cair na tentação de comprar produtos que não precisa, que não fazem bem à saúde e que podem aumentar bastante a conta no final.

Alimento de verdade

Dados do portal especializado Saudável & Forte apontam que os alimentos prontos, processados e industrializados, além de mais caros, são os maiores responsáveis por provocar doenças como diabetes, hipertensão e obesidade. Ou seja, o ideal é sempre optar por alimentos de verdade, que também costumam ser os mais baratos como verduras, legumes e frutas.

Vá a feiras

Por isso, a segunda dica é “compre em feiras de bairros”, de preferência de pequenos produtores. É na feira onde estão frutas, verduras, legumes e oleaginosas a um preço justo.

Para economizar ainda mais, opte por ir no fim da feira, no famoso momento xepa, onde você vai encontrar os mesmos produtos por um valor muito mais barato. Ah, e lembre-se que as frutas e vegetais da estação também saem mais baratos.

A granel

Quem está em busca de uma alimentação mais saudável vai se deparar com receitas que levam grãos, farinhas e castanhas das mais diversas e algumas ainda pouco conhecidas.

Mas comprar produtos como farinha de banana, chia, semente de girassol e cacau, apenas para citar alguns exemplos, pode sair o olho da cara. A solução é economizar comprando esses itens em lojas que vendem a granel.

Cozinhe mais

Cozinhar em casa é mais saudável. Quando você prepara a sua própria comida é possível regular a quantidade de sal e de gordura e, principalmente, evitar os itens industrializados e processados que fazem mal à saúde. Além disso, você economiza muito ao deixar de ir a lanchonetes e restaurantes.

Se a sua rotina é agitada, vale apostar nos pratos congelados feitos em casa mesmo. A dica é reservar um dia da semana para colocar a mão na massa e deixar marmitas prontas, além de outros preparos que vão facilitar a sua vida no dia a dia como frutas congeladas, bolinhos, sopas, arroz, feijão, entre outros.