5 formas de se proteger de golpes na internet

Os golpistas não dão trégua. Nem mesmo em uma situação de crise sanitária, como a vivenciada atualmente, a população pode baixar a guarda, especialmente quando se trata de golpes virtuais. De fato, é justamente por conta do aumento de transações e compras online durante a pandemia que também ocorreu um crescimento dos crimes cibernéticos.

Além disso, a cada dia os criminosos se tornam mais sofisticados na arte de enganar usuários da internet e miram, principalmente, no roubo de dados bancários e de cartões.

E se engana quem pensa que o alvo seja apenas a faixa etária dos idosos. Hoje, qualquer um pode cair em um golpe virtual se não tiver informação suficiente e muita atenção.

Por isso, separamos 5 dicas para você ficar alerta e evitar ser enganado no mundo online. Confira:

Cheque a URL do site

Na hora de comprar online sempre confira o endereço do site. Principalmente na página onde deverá ser inserido os dados do cartão, cheque se o endereço começa com “https”, com especial atenção para a letra “s” que garante a segurança do site.

Além disso, antes de comprar online com segurança, é importante verificar a reputação da loja e pesquisar a opinião e avaliação de outros compradores.

Não clique em links no e-mail

Os bancos não têm como prática enviar informações, promoções nem sorteios por meio do e-mail. Por isso, a recomendação dos especialistas é nunca clicar em nenhum link que venha em um e-mail como esse.

E-mails assim podem esconder programas nocivos e vírus que monitoram o seu computador ou smartphone e também roubam senhas.

Não passe informações pelo WhatsApp

Um golpe cada vez mais comum na internet é aquele no qual o criminoso pede um código de verificação do WhatsApp. Com esse código, o golpista consegue ativar o seu WhatsApp em outro smartphone. Em seguida, ele envia mensagens para seus contatos pedindo dinheiro.

Para se proteger do golpe do WhatsApp, nunca forneça nenhum código de verificação a ninguém e realize a verificação em duas etapas no seu WhatsApp, que pode ser acessado nas configurações do aplicativo.

Desconfie sempre

Se você se interessou por um anúncio de venda online como, por exemplo, de um carro, sempre desconfie de preços muito abaixo do mercado. Além disso, nunca pague adiantado. Alguns golpistas costumam pedir uma parte do pagamento, mas depois somem com o seu dinheiro sem entregar o produto.

Invista em um bom antivírus

Outra recomendação importante vem dos do site especializado Tech Reviews: “Além de tomar todos os cuidados já mencionados para evitar cair em golpes na internet, é indispensável instalar um bom antivírus tanto no computador e notebook, quanto nos smartphones