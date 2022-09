500 Famílias receberam muda de pau-brasil do projeto do Hospital Materno-Infantil de Ilhéus

Em 60 dias de campanha, mais de 500 mudas de pau-brasil foram doadas pelo Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, às crianças nascidas na instituição. A campanha teve como objetivo sensibilizar os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para a importância da valorização da vida e defesa do meio ambiente. A iniciativa surgiu na segunda quinzena de junho e uniu o projeto de extensão do Horto-Florestal, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) numa parceria com a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS), gestora do hospital. O HMIJS foi inaugurado em dezembro do ano passado pelo Governo da Bahia.

O retorno da iniciativa sustentável – de acordo com uma das incentivadoras, a diretora médica Maria Esther Vilela – foi surpreendente. Estimuladas a plantar a muda de pau-brasil no quintal de casa e postar nas redes sociais, muitas famílias enviaram vídeos da iniciativa ambiental para as redes sociais da FESF. Pacientes originários de 34 municípios do interior do estado foram contemplados pelo projeto. A cada 100 mudas distribuídas, 57 ficaram em Ilhéus, município com maior número de gestantes atendidas, seguido por Itacaré, com seis por cento das mudas distribuídas.

Conscientização

Quando do lançamento da parceria, o reitor da UESC, Alessandro Santana, destacou que o objetivo da ação era conscientizar as novas gerações sobre a importância da preservação do meio ambiente através do plantio de essências nativas do bioma Mata Atlântica. Para a diretora do hospital materno-infantil, Aline Costa, a iniciativa também trouxe o simbolismo do compromisso com a qualidade de vida e com o futuro das gerações que, também, são a essência da política de acolhimento e humanização adotada pelo hospital.

A ideia é dialogar com a UESC para que novas iniciativas com apelo ambiental sejam construídas nos próximos meses. Nativo das Florestas Tropicais da costa brasileira, o pau-brasil chegou a entrar em processo de extinção com a exploração dos portugueses no início da colonização do Brasil. É considerada uma árvore de madeira nobre e pode atingir de 5 a 20 metros de altura. Possui flores amarelas com o centro vermelho com a presença de espinhos nos caules mais jovens. A palavra Brasil significa “vermelho como brasa”, de onde derivou o nome do país. Em 1969 o presidente Jânio Quadros decretou oficialmente o pau-brasil como árvore símbolo do país.

O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia.