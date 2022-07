Lideranças se reúnem com Cacá Colchões e Eduardo Salles

O pré-candidato a deputado federal, Cacá Colchões, reuniu lideranças e apoiadores na tarde deste sábado (30) no auditório do Hotel Barravento.

No encontro, foi possível dialogar com os apoiadores e alinhar ideias para o pleito deste ano. Durante o evento, Cacá reafirmou o compromisso com o deputado estadual, Eduardo Salles.

Para Salles, candidato a reeleição, a presença de todos em um evento realizado sábado à tarde demonstra a força política de Cacá e o desejo do povo ilheense em ter um deputado da região na Câmara dos Deputados.

Cacá, por sua vez, fez questão de lembrar da importância de ter um representante na Câmara e apresentou a viabilidade de sua eleição. A expectativa é que o candidato seja eleito graças ao efeito cascata de um “puxador de votos”. O mesmo que ocorreu com a eleição de Raymundo Veloso em 2006.