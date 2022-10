“Ilhéus em Flor’ começa nesta quinta-feira na Avenida Soares Lopes

A 10ª edição da exposição “Ilhéus em Flor” começa nesta quinta-feira (27) e marca o calendário de eventos da cidade. Com apoio da Prefeitura, a Feira de Flores acontece na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião, das 9h às 21 horas, até o dia 6 de novembro. Serão disponibilizadas mais de cem espécies de plantas e flores, a preços populares, vindas de Holambra, interior de São Paulo. A entrada é gratuita.

Segundo o organizador Michel Mendonça, o evento já virou tradição no município. “Um espaço aberto ao público, que movimenta o turismo e o comércio, além de ser um ambiente familiar. Essa exposição recebe pessoas de diversas cidades e principalmente crianças, que nos visitam pelo contato com as escolas para apreciar a beleza das plantas e flores”, disse.

No local, os visitantes receberão dicas de como cultivar a planta e cuidar das flores, a fim de que possam se desenvolver. “Essa iniciativa é um ótimo atrativo para o nosso turismo e uma opção de lazer para toda a família, principalmente porque acontece na alta estação”, destacou o prefeito Mário Alexandre.

A 10ª edição do Ilhéus em Flor conta com o apoio de diversos parceiros, entre emissoras de rádio, TV, empresas ligadas ao setor alimentício, farmacêutico, vestuário, construção e serviços.