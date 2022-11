Itabuna é premiada no Band Cidades Excelentes 2022

A Prefeitura de Itabuna recebeu na quarta-feira passada, dia 23, em Salvador, o Prêmio Band Cidades Excelentes no Pilar Sustentabilidade. Em sua segunda edição, a premiação é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila e busca reconhecer, valorizar e incentivar a boa gestão pública nos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD) foi representado na solenidade pelo supervisor Geral de Comunicação e Planejamento, Afonso Dantas(foto), que destacou o orgulho do prefeito e de toda a equipe da Prefeitura em receber o prêmio. “É um reconhecimento a atual Administração Munipal, cuja preocupação é dar importância à sustentabilidade, por meio de programas e projetos que contemplem a qualidade de vida dos cidadãos, trazendo oportunidades e inclusão daqueles que mais precisam.

O diretor regional da Band Nordeste, Augusto Correia Lima, falou sobre a premiação que destaa a gestão pública nos municípios. “Dá tanto para o gestor como para a população, um instrumento de avaliação da gestão municipal, para que se saiba como vai a gestão. Esse é um instrumento que o Grupo Bandeirantes entrega à sociedade”, comentou.

Segundo Rodrigo Neves, sócio do Instituto Áquila “ a escolha dos vencedores é objetiva e parte de uma análise feita pelo instituto Áquila, parceiro da Band na premiação. Os municípios são avaliados por meio da plataforma IGMA – GMA, que é uma plataforma gratuita com acesso a qualquer cidadão ou gestor público do País

“Temos 62 indicadores atualizados em tempo real dos 5.570 municípios brasileiros. É por meio dessa plataforma de todas ontes públicas que o Instituto Áquila avalia os municípios de todo o Brasil.”

Itabuna foi vencedora na categoria do Pilar Sustentabilidade e programas, como o aprimoramento do sistema de gestão de resíduos sólidos, depois do fechamento do lixão e destino final do lixo ao aterro sanitário e implantação do Programa Recicla Itabuna de coleta seletiva, que também deu oportunidade de inserir os ex catadores no mercado de trabalho.

Outro programa que mereceu pontuação, foi a extensão da rede de abastecimento de água da EMASA, através do Programa Mais Água para a Cidade, cuja execução está em andamento, e o projeto de retirada do esgoto sanitário do Rio Cachoeira junto ao movimento Rio Vivo.

Finalmente, outro destaque foi o apoio à comunidade com o Cartão Auxílio Recomeço, no valor de R$ 3.000,00, para famílias desabrigadas e desalojadas na enchente do final de 2021, que atendeu mais de 3.500 famílias atingidas pela tragédia, além também do auxílio aluguel, que teve um aumento de valor significativo, garantindo dignidade para essas famílias.