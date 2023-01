Vem Viver Verão edição Interior chega à comunidade do Banco do Pedro neste sábado

No próximo sábado (28), a Prefeitura de Ilhéus promove a edição ‘Vem Viver Verão no Interior’, a partir das 15h. O projeto vai levar dança e diversão à comunidade do Banco do Pedro, integrando a programação festiva em homenagem ao Senhor do Bonfim, padroeiro da localidade. Sob o comando do Grupo Thy Dance, as atividades gratuitas incluem dança, brincadeiras e música. A iniciativa conta com o apoio da Centel Brasil, Drogarias Velanes e Bahia FM Sul.

Conforme o Município, o objetivo do projeto é promover ações de entretenimento, proporcionando alternativas para que ilheenses e turistas possam participar de ações recreativas, esportivas, de lazer e de promoção à saúde, direcionadas a todas as faixas etárias.

Por meio do projeto, Ilhéus fomenta a atividade turística e sai na frente no quesito inovação, com foco no período de alta temporada.

A programação inclui cobertura e flashes ao vivo, brincadeiras, banho de espuma, bambolê e futebol, além da distribuição de picolés e protetor solar. O projeto é sucesso por onde passa e já desembarcou na Sapetinga e nas cabanas Guarany e Canggu Beach Club, litoral sul da cidade.

A atividade é coordenada pela Secretaria da Casa Civil, através da Superintendência de Comunicação (Sucom), em parceria com as secretarias de Ordem Pública, Serviços Urbanos, Saúde, Turismo.