Na Lavagem do Beco do Fuxico, pessoas com deficiência tiveram atenção e carinho

Pierre Onassis visitou o frontstage para cumprimentar as pessoas com deficiência. Fotos: Thiago Barbaruiva.

Prefeitura e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) tiveram preocupação em não deixar ninguém de fora de um momento de pura alegria e animação. Por isso, montou um espaço exclusivo para pessoas com necessidades especiais (PNE).

O Frontstage foi instalado em frente ao palco, para permitir aos foliões com dificuldade de mobilidade vissem ver de perto as atrações artísticas que animaram as noites de folia.Com segurança e o privilégio de estar num espaço exclusivo, Matiele Santos Silva acompanhou cada ritmo musical com tranquilidade.

Da sua cadeira de rodas não perdeu o gingado de nenhum dos artistas e bandas que causaram euforia na multidão. “Os organizadores foram muito felizes em reservar esse espaço para nós. A Prefeitura e a FICC estão de parabéns”, disse Matiele, que lembrou ter partido do Ita Pedro num lugar seguro e tranquilo.

“Esse cuidado e atenção com as pessoas com deficiência, nos fez sentir acolhidos e em segurança ao participar de uma festa tão grandiosa, bonita e bem organizada”, concluiu Matiele que se encantou com os shows de Pierre Onassis, da banda Afrodisíacos, com que fez selfie, e Tony Salles, da banda Parangolé.