Confira 80 vagas de emprego para Itabuna nesta quinta-feira

O SineBahia disponibiliza uma lista com 80 vagas de emprego para Itabuna nesta quinta-feira (16), incluindo duas para pessoa com deficiência. As oportunidades são para candidatos desde nível fundamental incompleto até nível médio.

A unidade fica no SAC, no andar superior do Shopping Jequitibá e o atendimento vai das 7 às 16 horas (por ordem de chegada).

Os interessados devem levar os seguintes documentos:

Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação contra o Coronavírus , além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

A seguir, as vagas disponíveis.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência com montagem e manutenção de microcomputador

Diferencial possuir curso na área

02 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência com serviços de consertos, ajustes, reparação e manutenção de veículos automotivos

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

30 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses da CTPS

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses da CTPS

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

TELHADISTA

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA)

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

DIGITADOR DE SISTEMA DE GESTÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com Licitações

Experiência com contratos administrativos

Possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ALMOXARIFADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘D’

Possuir Curso de Condutor de Passageiros

20 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses na área

Conhecimento com ferramentas manuais e peças em mecânico a diesel

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses na área

Experiência com instalações e manutenção elétrica preventiva e corretiva de veículos

02 VAGAS

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (VENDAS EXTERNAS)

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para viajar

Conhecimento em Pacote Office

08 VAGAS