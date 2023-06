Prefeitura de Itabuna e FICC lançam a 2ª Edição do Ita Pedrinho 2023

A garotada que se prepare para o Ita Pedrinho, que acontecerá das 14 às 18 horas, do dia 2 de Julho, o último dia do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil. O evento, que é coordenado pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), reservará a festa na Arena Zé Cachoeira para a criançada.

A programação será realizada, por meio de uma parceria entre a FICC e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Vai contar com apresentações musicais, teatrais, artísticas, apresentações lúdicas, além do Concurso da Rainha e do Rei do Milho.

O Ita Pedro – O Maior São Pedro do Brasil terá atrações nacionais, regionais e locais. Dentre os artistas e bandas estão: Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Dilsinho, Tiago Aquino, Daniel Vieira, Estakazero, Lordão, Cacau com Leite, Cris Mel, Sinho Ferrari, dentre outros.

“A tradição do Nordeste brasileiro é o São João, mas não teríamos condições de competir. Por isso, a preferência pelo Ita Pedro quando esperamos público de até 120 mil pessoas a cada noite sem falar no aspecto da segurança que vamos ter com o 15º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 4º Grupamento de Bombeiros Militares e Guarda Civil Municipal”, resumiu o prefeito Augusto Castro (PSD).

“Vamos ter um esquema superior ao do ano passado para garantir a segurança das famílias”, disse ele, ao anunciar as atrações no Shopping Jequitibá, acompanhado do presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças.