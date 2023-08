Secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda fala sobre trabalho na gestão Augusto Castro

Em entrevista à Rádio Interativa (93,7 Mhz) na manhã de segunda-feira, dia 7, o secretário de Indústria, Comércio Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, afirmou que vai lançar o projeto “Secretária em Ação” com o objetivo de acelerar os projetos e tirar do

Em entrevista à Rádio Interativa (93,7 Mhz) na manhã de segunda-feira, dia 7, o secretário de Indústria, Comércio Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, afirmou que vai lançar o projeto “Secretária em Ação” com o objetivo de acelerar os projetos e tirar do papel questões que são os anseios da classe empresarial. “Vamos deixar uma marca positiva à frente da Secretaria”, frisou.

Mauro Ribeiro, que foi empossado no dia 25, no auditório do SICOOB, destacou algumas ações desenvolvidas nesse período de duas semanas, entre elas, o início de uma reforma na Secretaria que vai receber, além de revisão na parte elétrica, uma nova pintura e sinalização.

“Precisamos tornar o nosso ambiente de trabalho melhor para a equipe de colaboradores e também para receber os empreendedores do nosso município. Estivemos presentes com um estande na 4º edição do Final de Semana do Produtor, realizada pela ADASB”, falou.

Mauro também destacou o encontro que teve com Geraldo Cordeiro, vice-presidente da FECOMÉRCIO-BA e uma parceria será desenvolvida com o município. “Vamos ter em breve a escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) voltada para a educação profissionalizante nas áreas de bens e serviços. Enquanto isso, vamos receber o SENAC-Móvel através da carreta-escola por seis meses”, afirmou.

Ele disse que também foi pedido a instalação do Restaurante-Escola SENAC. “Esse é um pedido que estamos fazendo e que terá um impacto econômico muito grande para Itabuna e toda a região, porque além de ser um espaço formador de mão-de-obra para o setor hoteleiro, também é um atrativo cultural, turístico e gastronômico”, destacou Mauro.