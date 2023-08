Major Fábio Santana assume Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Itabuna

O Major PM Fábio Santana vai assumir a titularidade da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) da Prefeitura de Itabuna em solenidade programada para terça-feira, dia 22, às 16 horas, no Gabinete do Prefeito Augusto Castro (PSD) no Centro Administrativo Firmino Alves. O oficial substituirá o delegado da Polícia Civil, Humberto Mattos.

Nascido em Itabuna, em 5 de junho de 1965, o major é graduado pela Academia de Polícia Militar da Bahia, em agosto de 1986. Iniciou suas atividades profissionais no mesmo ano como aspirante a oficial do 2° BPM de Ilhéus, onde comandou o Pelotão de Trânsito. Dois anos depois, foi transferido para o 15° BPM, em Itabuna, onde se destacou à frente da Chefia do Setor de Inteligência (P-2 ).

Em 1991, já como Tenente da Polícia Militar foi transferido para a Companhia Independente de Polícia Rodoviária, em Salvador, sendo designado depois para o Comando do Pelotão de Polícia Rodoviária de Itabuna, onde ficou até 1996 por ter sido promovido ao posto de Capitão.

Neste mesmo ano foi transferido para o 15° BPM e em seguida para o Corpo de Bombeiros, em Salvador, quando teve a missão de implantar e comandar o subgrupamento de Bombeiros, em Itabuna.

Em 1998, Capitão Fábio já reconhecido pela região, através dos relevantes serviços prestados à sociedade baiana, é convidado a concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual, ficando na quarta suplência. Retorna ao recém-implantado 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Itabuna e depois segue para o 15° BPM, onde permaneceu até 2001. Logo depois, voltou a assumir o Comando da Companhia de Polícia Rodoviária de Itabuna.

Em 2002, concorreu pela segunda vez ao cargo de deputado estadual, sendo eleito, quando apresentou ao Governo do Estado duas proposições marcantes.

A primeira, através da Lei Estadual nº 8.636, de 09 de Julho de 2003, quando foi criada a Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna (CIPRv), que passou a fiscalizar a malha rodoviária de mais de 80 municípios do Sul, Baixo-Sul, Extremo-Sul e parte do Sudoeste da Bahia.

A segunda proposição, através do Decreto nº 9.382/2005, com a criação e implantação do primeiro Colégio da Polícia Militar (CPM) no interior da Bahia, em Itabuna, e no ano seguinte em Ilhéus.

Foi o relator do projeto de Lei nº 9.848, que criou em dezembro de 2005 a CAERC, com sede em Ilhéus, – atual CIPE Cacaueira. Também foi responsável pela proposição que viabilizou a construção do Conjunto Penal de Itabuna, em 2006, sendo reeleito para o segundo mandato.

Em 2008 foi candidato a prefeito de Itabuna e, em 2010, concorreu novamente ao cargo de deputado estadual, ficando na segunda suplência. Como oficial da PM e político acumula experiências profissionais.