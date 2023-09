Semana Nacional de Trânsito é iniciada em Itabuna com tema voltado para o autismo

“De mãos dadas pelo autismo”. Esse é o tema da 19º Semana Nacional do Trânsito em Itabuna lançada nesta segunda-feira, dia 18, pela Secretaria de Transportes e Trânsito na Praça Olinto Leone. A programação segue até o dia próximo dia 25 com diversas ações em parceria com as Polícias Rodoviárias estadual e federal, 5ª CIRETRAN, dentre outros órgãos.

O secretário Thales Silva afirmou que já foram implantadas 16 vagas de estacionamento preferenciais no centro para familiares de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que é um direto garantido por Lei.

O tema Semana Nacional do Trânsito no país é “No trânsito, escolha a vida”. Além da causa social, visa reduzir o número de acidentes e preservar a vidas no trânsito. “Vamos ter atividades com as escolas e com os motoristas na área central da cidade”, informou o secretário.

O lançamento da 19º Semana Nacional do Trânsito teve a presença de representantes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CPIRv), INSS, SEST SENAT, além de instituição ligada ao autismo, a exemplo da Associação dos Pais e Amigos de Autistas de Itabuna (AMA).

O titular da SETTRAN, secretário Thales Silva explicou que para garantir a vaga de estacionamento preferencial é necessário ao interessado ir até a Secretaria de Transportes e Trânsito, com laudo médico atestando o TEA, documento identidade (RG) e comprovante de residência. Em seguida, é feita a emissão o cartão de estacionamento. “É preciso respeito e responsabilidade pela causa autista” ponderou.

Nesse ano, outra novidade é inclusão das escolas do campo nas ações da Semana Nacional do Trânsito. “A gestão do prefeito Augusto Castro tem um olhar humanizado, para o direito do autista à vaga no estacionamento e no atendimento as intuições do campo”, disse.

A coordenadora de Educação para o Trânsito, Elessandra Bispo, informou ainda que de 25 a 28 alunos de 20 escolas municipais serão levadas até a SETTRAN na Rua Jorge Amado, no Bairro Lomanto, para a exibição de as ações educativas numa ação coordenada pelas secretarias municipais da Educação e de Transportes e Trânsito.

O comandante da CIPRv, Itamar da Encarnação, reafirmou a parceria com a SETTRAN nas atividades da 19º Semana Nacional do Trânsito. Ele lembrou que a segurança viária é feita todos os dias e que neste ano mais uma vez a Companhia especializada da Polícia Militar vai reforçar as ações para um trânsito seguro.

“Faremos blitzen, uma oficina de prevenção a acidentes com ciclistas e palestras nas escolas das redes públicas e particular”, falou o comandante da CIPRv.