Em Ilhéus, morre a professora Carmelita

O prefeito Mário Alexandre e o vice-prefeito Bebeto Galvão lamentam o falecimento da professora aposentada e ex-vereadora de Ilhéus, Carmelita Angela Sousa Oliveira, aos 71 anos, ocorrido nesta segunda-feira (6). Exemplo de mulher pública, a professora Carmelita deixa um legado importante para a educação no município e uma contribuição valorosa para a política da região.

“Com muito aperto no coração me despeço da minha querida amiga Carmé, um ser humano ímpar que encantava a todos com o sorriso largo. Que Deus conforte o coração do amigo Ednei, da vereadora Enilda e de todos os familiares desse exemplo de educadora, que durante muitos anos contribuiu para o crescimento do ensino público em Ilhéus”, disse o prefeito.

A professora Carmelita deixa o esposo, Ednei Mendonça, dois filhos e três netos. Vereadora por dois mandatos, ela também foi candidata a prefeita de Ilhéus.

Neste momento de despedida, o Município presta as sinceras condolências aos familiares e amigos por esta inestimável perda. Que o Espírito Santo seja o refúgio e a fortaleza na vida de cada um.

O velório acontece no SAF, na Conquista, e o sepultamento será às 16h30, no Cemitério da Vitória, no Alto Teresópolis.