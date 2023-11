Califórnia é tetracampeã do Campeonato de Interbairros de Itabuna

Ao bater Ferradas por 4 a 2 nos pênaltis, depois do zero a zero no tempo normal de jogo, no Estádio Fernando Gomes Oliveira, o Itabunão, neste domingo, dia 26, o Califórnia sagrou-se tetracampeão do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna 2023. A equipe já havia vencido as edições de 2010, 2015 e 2022.

O gol do título foi assinalado por Volfran, depois de o goleiro Papito pegar duas penalidades. Na edição deste ano, o Califórnia chegou invicto às finais, a mesma situação do adversário. Aliás, as partidas pelas oitavas e quartas de final e semifinal tiveram elevado índice técnico, o que demonstra que a competição é vitoriosa em campo e fora dele.

A final disputada neste domingo atraiu um público superior a oito mil pessoas que agitaram bandeiras, entoaram cânticos e gritos de guerra no incentivo aos atletas em campo num lindo espetáculo de futebol que em nada fica a dever às finalíssimas de qualquer uma das séries do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Durante todo o certame, as torcidas proporcionaram festas semelhantes nos campos de várzea, no campo do esporte amador, no CAIC Jorge Amado, e no Itabunão, onde aconteceram as semifinais e a final. “É uma festa poder vivenciar essa alegria contagiando os torcedores”, disse a dona de casa Maria Lúcia Silva, moradora do Bairro de Ferradas, que não escondia o nervosismo.

“Que festa, que jogo. Foi emocionante do começo ao fim, E, graças a Deus meu time acabou vencedor”, desabafou o comerciário Robson Santos. Junto com um grupo de amigos e torcedores, ele gritou a plenos pulmões, é campeão, é campeão ao final da disputa nos pênaltis, aproveitadas por Herlon, Tio Zeca, Léo Pitangueira e Volfran.

Pelo time de Ferradas, converteram as penalidades em gol os jogadores Tarcísio e Gel, enquanto Dedé e Iago desperdiçaram. Foi tocante o desabafo do treinador do José Mário Nascimento Vieira o Zé Mário de incentivo ao último batedor de pênaltis. “Não será essa a primeira ou última vez. É preciso ter confiança. Chegamos à final. Não é demérito perder nos pênaltis”, ensinou.

Já o autor do gol que deu o tetra ao Califórnia, o atleta Volfran disse que foi muito criticado pelo excesso de peso. “Respondi em campo com o gol da vitória. Desde a infância que sempre tive alguns quilos a mais. Mas, a vitória é de Deus e a Ele, dedico toda a nossa alegria e a nossa vida. Deus é maravilhoso com quem tem fé e luta”, filosofou.

O campeão ganhou o troféu Gerson Sodré mais R$ 10 mil, o vice o troféu Abelardo Moreira mais R$ 5 mil enquanto o terceiro colocado o troféu Melquíades Azevedo, o Boca de Pia mais R$ 3 mil.

Todos os homenageados são ex-atletas profissionais, jogaram pelo Itabuna Esporte Clube e outras agremiações pelo país, mas em comum o fato de terem despertado como talentos para o futebol nos campeonatos amadores da cidade. Apenas Abelardo Moreira, Bel, participou da entrega das medalhas e troféus no gramado do Itabunão.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, festejou a realização do Campeonato Interbairros de Futebol 2023, o apoio do prefeito Augusto Castro (PSD) e das empresas que associam suas marcas à cobertura das emissoras de rádio e TV, blogs e portais. “Sem dúvidas, foi uma parceria importante para que o êxito fosse absoluto”, declarou.

A premiação às equipes campeã, vice e terceira colocada acontece na próxima sexta-feira, dia 1º, às 19 horas, durante solenidade na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no Bairro São Judas Tadeu.

No evento, acontecerá também o congraçamento entre atletas e dirigentes das equipes participantes, eleição da Garota do Interbairros e homenagens às personalidades que contribuíram para o sucesso da edição deste ano.