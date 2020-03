62 estudantes baianos disputam na maior competição de robótica do Brasil

A Bahia será representada por oito equipes no 2º Festival SESI de Robótica, em São Paulo. Entre 6 e 8 de março, mais de mil e quinhentos competidores com idades entre 9 e 19 anos de escolas públicas e privadas entrarão na disputa. O estado levará três equipes na categoria FIRST LEGO League (FLL), duas equipes de FIRST Tech Challenge (FTC) e três equipes na categoria F1 in Schools. As categorias variam de acordo com o grau de complexidade e o tema dos desafios que os estudantes precisam enfrentar.

Ao todo, são 62 alunos da rede SESI de educação da Bahia. O evento, que inclui competições, demonstrações e workshops sobre educação e robótica, terá como temas cidades inteligentes e sociedade do futuro. A temática norteia as provas com robôs autônomos e os projetos de pesquisa, que resultaram em soluções criativas para problemas de engenharia civil, mobilidade e urbanismo.

Participarão do Torneio Nacional de Robótica FIRST® LEGO® League as 100 equipes classificadas durante as etapas regionais que ocorreram de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Da Bahia, irão competir as equipes Maori, da Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador), Athlon, da Escola SESI José Carvalho (Feira de Santana) e Robolife, da Escola SESI Candeias.

Durante o Festival haverá também as competições FIRST® Tech Challenge com 32 equipes, e F1 in Schools com 30 equipes. Esses torneios contam com a participação de aproximadamente 500 pessoas entre competidores, técnicos, juízes, anjos e coordenadores.

As equipes do F1 in Schools concorrerão à uma vaga em competição internacional que ocorrerá no segundo semestre de 2020, em local a ser definido. Da Bahia embarcam para São Paulo as equipes: SevenSpeed (campeã nacional em 2019), da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, em Salvador; Swordfish, da Escola SESI Anísio Teixeira (Vitória da Conquista); e Star Racing, uma equipe colaborativa com alunos de três escolas do SESI.

As equipes do torneio FIRST® Tech Challenge concorrerão à 1 (uma) vaga no World Championship Houston, de 15 a 18 de abril de 2020, em Houston, Texas, EUA. As equipes Sevenxmachine, da Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Salvador), e Hydra, da Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador), vão representar a Bahia.

O Serviço Social da Indústria (SESI) é o operador oficial do torneio internacional no Brasil. Na Bahia, a instituição é uma das pioneiras a adotar a robótica educacional em sala de aula e a realizar competições interescolares com a participação de equipes daqui e de outros estados.