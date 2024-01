Ilhéus celebra com devoção e alegria a Festa de Yemanjá na sexta-feira (02)

Na próxima sexta-feira, dia 02 de fevereiro, é dia de homenagearmos a Rainha do Mar e, para isso, Ilhéus prepara grandes comemorações em nome de Yemanjá! Há 6 anos, a Avenida Litorânea, no Malhado, recebe as comemorações para exaltar toda a tradição e a devoção à Orixá, também com muita animação de grandes apresentações musicais e neste ano não será diferente.

A programação começa a partir das 5 horas e segue até às 22h30, com a entrega dos presentes, a partir das 15h30. Além da religiosidade, estão confirmadas para a festa, as apresentações de Raneychas, Samba de Treita, Tony Canabrava, Pegada do Samba e Top Gan.

Com organização dos Terreiros Ilê Axé Ballomi, de Pai Toninho, Sutão das Matas, de Mãe Cíntia e do professor Emerson Silva, a festa conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, que disponibilizou a estrutura necessária, atrações e a divulgação do evento. Tal apoio reforça a importância do evento, tanto para a comunidade local, como para os turistas que visitam a nossa cidade. A Festa de Yemanjá está presente no calendário cultural de Ilhéus.

A celebração para a mãe dos mares, vai além de um festejo religioso, representa uma expressão viva da identidade cultural da comunidade. O evento torna-se um ponto de encontro para a população, fortalecendo os laços sociais e enfatizando a importância de preservar e valorizar as tradições locais.

Yemanjá será celebrada na Avenida Litorânea, mas também na Maramata e na Praia do Cristo, ratificando a mensagem de que Ilhéus respeita e comemora a cultura tradicional e religiosa, sempre com alegria, respeito e paz.

Serviço: Festa de Yemanjá

Data: 02 de fevereiro

Horário: das 5 às 22h30 (15h30 – Entrega dos Presentes)

Atrações:

– Raneychas,

– Samba de Treita,

– Tony Canabrava,

– Pegada do Samba,

– Top Gan.