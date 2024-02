Semana da Mulher em Ilhéus promove encontro dedicado às Mulheres Indígenas e Agricultoras

No mês das mulheres, a Prefeitura de Ilhéus celebra a força e a importância das nossas mulheres e prepara uma grande programação, na Semana da Mulher. O momento festivo fica por conta do show de Vanessa Da Mata, no dia 08 de março, mas, antes disso, muita coisa vai acontecer.

E, para abrir as comemorações, mulheres indígenas e agricultoras de Ilhéus são convidadas para uma roda de conversa, no Auditório da Prefeitura de Ilhéus (Conquista) que pretende ser uma troca de experiência, na qual as participantes contarão suas vivências, em uma corrente de conhecimentos e exemplos que poderão ajudá-las em seus cotidianos.

Além da roda de conversa, também acontecerá no local, uma exposição de produtos agrícolas e artesanais. A ação será organizada pelas secretarias de Políticas para Mulheres (SPM) e Promoção Social (SPS) e a condução da roda de conversa ficará à cargo da Dra. Liane Cruz, que é advogada e atua como gerente de Políticas Públicas para Mulheres da SPM.

O encontro acontecerá no dia 05 de março, terça-feira, no auditório da Prefeitura de Ilhéus (Conquista), das 8 às 12 horas e tende a ser um momento mútuo de aprendizagem. A titular da SPM, Carla Serafim, destaca a importância do evento. Ela afirma que “a secretaria busca promover oportunidades para que as mulheres ilheenses se unam e aprendam, compartilhando conhecimento. Este evento, assim como toda a Semana da Mulher, representa um passo significativo na direção da construção de uma comunidade mais inclusiva, que reconhece o papel vital desempenhado por nós mulheres”.

Serviço:

Evento: Semana da Mulher: Roda de conversa com mulheres indígenas e agricultoras

Data: 05 de março de 2024 (terça-feira)

Local: Auditório da Prefeitura de Ilhéus (Conquista)

Horário: das 08 às 12 horas

Para saber a programação completa da Semana da Mulher, acompanhe o site da Prefeitura de Ilhéus e as redes sociais.