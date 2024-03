Crianças fecharam a folia da 43ª Lavagem do Beco do Fuxico com muitas cores e alegria na Beira-Rio

Com repertório de releituras da axé music, forró e marchinhas de carnaval adaptadas para o público infantil, o grupo musical Os Bananoides e a dupla Pirulito e Paçoca animaram o Bailinho Infantil da 43ª Lavagem do Beco do Fuxico na tarde de domingo, dia 3, na Alameda da Juventude na Beira-rio.

Além de muita música, pais e crianças também curtiram os diversos brinquedos montados pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), especialmente para as brincadeiras. Piscinas de sabão, touro mecânico e pula-pulas estavam entre os brinquedos mais disputados. Além disso, houve a pintura no rosto e boliches de sabão.

Para Aila Camile Oliveira de Almeida, 11 anos, e sua mãe Jamile Oliveira, moradora do bairro Califórnia, o Bailinho Infantil estava incrível. A dupla agradeceu ao prefeito Augusto Castro (PSD) pela organização da festa infantil. “Eu vim ano passado, mas esse ano está ainda melhor. Brinquei bastante, pena que acabou”, disse a pequena Aila.

O prefeito Augusto Castro (PSD) avaliou que a presença, a organização, incentivo e o apoio à cultura são fundamentais, em especial para as crianças e para suas famílias. “Estar aqui no domingo, com a presença das famílias e das crianças é uma alegria”, declarou.

Ele disse também que a expectativas para o calendário cultural durante o ano é que mais eventos sejam promovidos para a alegria de crianças e adolescentes.

“A gente precisa estimular esse público a se integrar nos eventos da FICC que agora desenvolve a Escola de Talentos. Vamos incentivar as artes e a cultura”, afirmou o prefeito.

Quanto à segurança, o Major PM Carlos Araújo, que estava à frente do policiamento sob o comando do tenente-coronel Robson Farias, do 15º Batalhão da Polícia Militar, informou que junto com a organização da Prefeitura foram adotadas medidas de segurança para orientar os foliões e proteger a todos.

“Graças a essas medidas e o planejamento do tenente-coronel Robson Farias tudo funcionou como planejado. Nesta tarde, tivemos cerca de três mil pessoas e nenhuma ocorrência”, enfatizou o major.