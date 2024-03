Lançamento imobiliário movimenta Ilhéus

O residencial Ilhéus Select, que será construído na Praia dos Milionários, em Ilhéus, teve lançamento oficial, na última quinta (29/02), no estande de vendas. Os diretores da Pelir Engenharia, B2 Engenharia e Portal Santo Agostinho, empresas que, juntas, têm cerca de 70 anos de experiência e reconhecimento no mercado regional e nacional, apresentaram o empreendimento imobiliário para os ilheenses.

Desenvolvido para um público seleto e exclusivo, o residencial tem área total de aproximadamente 15.000m², onde serão erguidas duas torres, Cravo e Canela, com 88 unidades de 2, 3 e 4 suítes e metragens de 95 a 258m², além de gardens privativos, garagens cobertas, opções de personalização dos ambientes e preços a partir de R$595.000,00.

“Queremos criar raízes na terra do saudoso e amado Jorge, chamar Ilhéus de nossa casa e contribuir para o seu desenvolvimento. Por isso, pedimos licença para chegar, oferecendo o nosso melhor.”, comenta Rodrigo Peleteiro, diretor da Pelir Engenharia.

O projeto arquitetônico moderno e sustentável reflete o carinho e o cuidado das empresas com o local. “O Ilhéus Select é um empreendimento para morar, passar as férias e investir, em um lugar cercado de atrativos naturais e culturais, com uma história riquíssima e gente hospitaleira”, diz Vitor Brasileiro, diretor da B2 Engenharia.