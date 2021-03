64 anos da LBV de mãos dadas com a comunidade itabunense 

Na próxima terça-feira, 16, a Legião da Boa Vontade (LBV) fará a entrega de kits pedagógicos a crianças e adolescentes atendidos pela Instituição em Itabuna, e as famílias receberão cestas de alimento e kits de limpeza. O material escolar é um incentivo para que meninas e meninos possam continuar os estudos, e mesmo com a pandemia, busquem o aprendizado e realizem seus sonhos. Os alimentos vão complementar a refeição dessas famílias e os produtos de limpeza auxiliar na prevenção do novo coronavírus.

Com essas ações, a LBV comemora seus 64 anos de mãos dadas com a comunidade itabunense. A Instituição atua desde 29 de fevereiro de 1957, colaborando para melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, mulheres e idosos com seus programas socioassistenciais e tem impactado diretamente comunidades em situação de vulnerabilidade social dos bairros Antique, Caixa D’Água, Califórnia, Fátima, João Soares, Monte Cristo, Mangabinha, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Parque Boa Vista, Santa Inês e São Roque.

A entrega acontecerá de forma agendada, durante toda a semana, para evitar aglomeração, mantendo distanciamento social e todos os cuidados de higiene. Vale ressaltar que, durante toda a pandemia, a Legião da Boa Vontade acompanhou essas famílias, entregando todas as doações arrecadadas, como cestas de alimentos não perecíveis, alimentos perecíveis, cestas verdes, kits de limpeza, de higiene, kits pedagógicos para as crianças e atividades lúdicas que foram desenvolvidas de forma remota, sem deixá-los desamparados nesse momento de desafio que passa a humanidade.

Quer acompanhar a cobertura das doações entregues pela LBV? Acesse o endereço @lbvbrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ajude a LBV a manter suas ações em prol dos que mais precisam, acessando o site www.lbv.org ou pelo telefone 0800 055 50 99.