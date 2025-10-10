Jerônimo e Lula concretizam retomada de investimentos na indústria naval e energética da Bahia

A Bahia volta a ocupar posição de destaque no cenário nacional com o anúncio, nesta quinta-feira (9), da retomada de importantes investimentos federais nos setores naval e energético. O pacote, que soma mais de R$ 2,6 bilhões, deve gerar cerca de 6,7 mil empregos no estado. Durante cerimônia realizada em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciaram novas obras nas áreas de educação, infraestrutura e mobilidade, dentro do Novo PAC.

O fortalecimento da indústria naval, com a retomada de atividades da Petrobras para a construção de seis novas embarcações no Estaleiro Enseada são um marco para o desenvolvimento do Estado. Assim como a reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), em Camaçari, que receberá R$ 38 milhões para sua reabertura e mais R$ 1,2 bilhão para operacionalização nos próximos cinco anos.

O presidente Lula ressaltou que a retomada dos investimentos no estado faz parte de uma estratégia nacional de reconstrução da capacidade produtiva e de fortalecimento do setor público. “Estamos devolvendo à Bahia e ao povo brasileiro a confiança no futuro. A reativação da Fafen-BA e a volta da indústria naval mostram que o Brasil está voltando a produzir, a gerar empregos e a valorizar a mão de obra nacional. É com desenvolvimento e inclusão que vamos construir um país mais justo e soberano”, afirmou o presidente.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da parceria entre o Governo Federal e o Estado da Bahia para o crescimento regional e a geração de empregos. “Esses anúncios representam muito mais do que investimentos, são a retomada da esperança de milhares de famílias baianas. A previsão é de milhares de novos empregos diretos e indiretos, movimentando nossa economia e fortalecendo o setor produtivo”, afirmou Jerônimo.

Ponte Salvador-Itaparica

O governador e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assinaram um protocolo de intenções que prevê a utilização do Estaleiro São Roque do Paraguaçu como canteiro de obras do novo Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica. O documento firmado com o Governo do Estado estabelece, entre outros pontos, a cessão de parte da área do Estaleiro para utilização como apoio na construção da Ponte. O canteiro de São Roque do Paraguaçu será destinado à produção de pré-moldados da ponte.

Retomada

Emocionada, a técnica de segurança da Enseada, Rafaela Carqueja, moradora do distrito de São Roque do Paraguaçu, descreveu o momento como a continuidade de um sonho. “Foi o que idealizamos há dez anos. Estamos vibrando novamente com essa notícia que vai impactar diretamente na vida de muitas famílias. Vai impactar em todos os setores, movimentando a economia”, disse.

A presidente da Petrobras enfatizou o compromisso da estatal com a valorização da indústria nacional. “É fundamental que a Petrobras volte a ser um motor do desenvolvimento do Brasil. Estamos retomando a produção nacional de embarcações, o que gera emprego, renda e conhecimento aqui mesmo no país. E, ao mesmo tempo, investimos em cultura”, declarou Magda.

A Bahia também foi contemplada com importantes convênios assinados com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 200 milhões para obras de infraestrutura em Feira de Santana; com a construção de creches em cinco municípios baianos e R$ 616 milhões para o Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas. O Governo do Estado ainda cedeu um terreno em Santo Amaro para a nova sede da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), que terá um investimento de R$ 25 milhões do novo PAC.

Investimentos estruturantes

Na ocasião, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho anunciou o investimento de R$ 611,7 milhões para a construção de 80 embarcações destinadas à expansão das atividades no setor naval e aquaviário. Desse total, R$ 550,5 milhões serão recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) — uma iniciativa do Governo do Brasil para incentivar a indústria de construção naval brasileira. O financiamento tem potencial de gerar mais de 2 mil empregos diretos. Até o momento, foram construídas quatro embarcações e outras três estão em fabricação.

Fotos Matheus Landim GovBA