7 Dicas para comprar na internet gastando pouco e com segurança

Fonte: Pixabay.com

Com a pandemia do novo coronavírus, as compras pela internet cresceram exponencialmente. Afinal, ao comprar online o consumidor adquire os bens e serviços de que precisa sem sair de casa. Com isso, garante segurança, proteção e comodidade.

No entanto, com a alta demanda por itens e serviços à venda no mundo virtual, também aumentaram os golpes e os preços abusivos. O que poucos sabem é que, seguindo algumas práticas básicas, é possível comprar pela internet gastando pouco e com a máxima segurança.

Paula Testoni, responsável pela editoria de Informática no Guia55, afirma que o primeiro passo para garantir preço bom e proteção de dados em lojas online é ter atenção e paciência. “É preciso atenção para checar dados, informações e conseguir o menor preço. E paciência porque nem sempre esse é um processo rápido. Mas, no final das contas, vale o esforço para realizar uma boa compra sem comprometer o orçamento e sem trazer dor de cabeça com golpes e operações de má fé”, explica Testoni.

A seguir, você confere uma lista com as principais dicas para comprar pagando pouco e com segurança na internet.