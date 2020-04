70 mortes e mais de 2 mil infectados pelo Coronavírus na Bahia

Bahia registra 2.081 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Considerando o número de 454 pacientes recuperados e 70 óbitos, 1.557 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

No momento, 231 pacientes confirmados para Covid-19 em toda a Bahia encontram-se internados, sendo 67 em UTI. O boletim epidemiológico registra 5.360 casos descartados e 11.155 notificações. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 70 mortes pelo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Camaçari (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (37); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas deste sábado (25).

O 68º óbito foi registrado ontem (24). O paciente era um homem de 75 anos, residente em Itabuna, com histórico de hipertensão. Ele estava internado em um hospital filantrópico no município de Itabuna.

A 69ª morte é de uma mulher de 67 anos, residente no município de Camaçari, com histórico de doença cardiovascular e diabetes. Ela estava internada em um hospital público em Salvador, vindo a falecer em 23 de abril.

Já o 70º óbito ocorreu em 22 de abril. A paciente era uma mulher de 42 anos, residente em Uruçuca, com histórico de familiares sintomáticos, além de comorbidades, como obesidade, hipertensão e diabetes. Ela foi internada em 22 de abril em um hospital público de Ilhéus, vindo a falecer no mesmo dia.

Ressaltamos que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações em saude.ba.gov.br/coronavirus.

Um novo boletim com a descrição detalhada do local de ocorrência dos casos será publicado a partir das 17h de hoje.