À beira dos 100 anos, morre pai do prefeito Augusto Castro

Está sendo velado no SAF o corpo de seu Gildásio Castro, pai do prefeito de Itabuna, Augusto Castro.

Aos 98 anos, ele morreu ontem (22), no Hospital Calixto Midlej Filho. E foi exatamente na Santa de Misericórdia de Itabuna onde ele trabalhou por anos.

Nas suas redes sociais, o prefeito afirmou que “a perda é imensurável e a saudade será eterna”.

Agradecendo pelas mensagens de apoio, prosseguiu: “Um exemplo de força, superação e um verdadeiro pilar em nossa família. Seu legado de amor e dedicação permanecerá para sempre em nossos corações”.

O sepultamento do tão querido Gildásio, que deixa cinco filhos, cinco netos e um bisneto, será às 15h30min, no Cemitério Campo Santo.