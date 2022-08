À beira dos 50 anos, APAE está sem recursos em Itabuna

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itabuna completará 49 anos no próximo mês de novembro, mas batalha para parcelar débitos trabalhistas (com FGTS) em torno de R$ 24 mil. É o passo necessário para certidões negativas que lhe devolvam o acesso a verbas federais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), hoje retidas.

Segundo a assistente administrativa Marli Borges, procurada pelo Diário Bahia, “a intenção é zerar a folha e trabalhar só com voluntários”. Ela repete um verdadeiro mantra, expressando a importância de mais braços aderirem ao trabalho na associação, cuja presidente é Luana Carla Santos e o administrador, Olegário Tavares: “Apaixone-se por essa causa”.

No momento, a entidade tem cinco funcionários e o apoio de servidores municipais e estaduais. O trabalho conta com doações da comunidade, que somam cerca de R$ 2.500 a R$ 3 mil mensais. Entretanto, só a folha de pagamento já chega a R$ 12 mil.

A título de comparação, antes da pandemia a entidade chegou a contar com recursos mensais em torno de R$ 8.300,00. Depois, R$ 3.051,00. Este ano, devido à pendência nas certidões, ainda não foi possível receber verbas públicas.

Atividades amplas

A Apae tem 423 alunos matriculados, dos quais aproximadamente 300 frequentam as aulas. O público atendido vai de zero a 60 anos. São pessoas de Itabuna, Buerarema, Coaraci, Itajuípe, Pau Brasil e demais cidades circunvizinhas.

Sob a liderança da professora Juilma Nogueira, eles têm acesso a atendimento psicólogico, fisioterapia, musicoterapia, preparação para alfabetização, dança, futsal, entre outras atividades voltadas para educação e interação. Bebês também têm acesso ao teste do pezinho por lá e há, ainda, um especialista em autismo.

Doações à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais podem ser feitas pelo PIX nº 14147185 0001-76. “Nenhum sujeito está autorizado a pedir doações em nome da Apae”, sustenta a diretoria.

Nesta Semana do Excepcional, atividades e apresentações diárias mostram à sociedade a importância do trabalho há tantos anos desenvolvido pela Apae. A sede da entidade fica na Rua Professora Rita Dantas, número 40, bairro Lomanto. Mais informações pelos telefones (73) 3211-2595 e 98844-1104.