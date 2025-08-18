A chupeta, o adulto e o desafio de crescer

Meu amado leitor, eu não sei se você já viu, mas está circulando na internet uma nova “tendência”: jovens e adultos usando chupetas para aliviar a ansiedade. É isso mesmo. É exatamente isso que você leu. A chupeta — símbolo máximo da primeira infância — volta à boca de quem já deveria estar com as mãos firmes no leme da própria vida. Mas o que há por trás de todo esse movimento?

Me acompanhe aqui no raciocínio porque, se quisermos entender, precisamos ouvir velhas e sábias vozes que atravessam gerações. Freud, o pai da Psicanálise, falava da fase oral, quando o prazer e o consolo estão centrados na boca: sugar, morder, mastigar. Nesse estágio, caracterizado pela fase da amamentação, a criança recebe alimento, afeto e segurança por meio do seio materno. Mais tarde, quando a vida adulta começa a apertar com suas demandas, responsabilidades e frustrações, o inconsciente pode buscar recorrer a esse porto seguro, retornar a esse estágio de acolhimento na tentativa de amenizar – ou até mesmo escapar – essa realidade pesada voltando a um passado em que as demandas eram mínimas e o colo sempre garantido.

Mas veja, a vida adulta exige responsabilidade, enfrentamento, dedicação, esforço, constância, disciplina e renúncia às desculpas que nos mantêm na imaturidade emocional. Fugir desse chamado – seja com a chupeta, com a busca por prazer imediato ou com justificativas intermináveis — é adiar o crescimento. A chupeta, neste sentido, vira uma metáfora perfeita de uma geração que, acuada pelo peso de decisões e compromissos, prefere um consolo imediato à construção lenta e comprometida de uma vida estável.

E, aqui, temos uma ponto muito importante, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado, buscar consolo não é crime! Nem toda busca por afeto, por acolhimento é sintoma de fuga. Vamos com calma! Existem vários tipos de recursos sensoriais que têm a função de acalmar o corpo, ancorar a mente enquanto os pensamentos e emoções se organizam, aquele bom e velho momento de respiro “não é terapia, mas é terapêutico”, sabe? Não há absolutamente nada de errado nisso. O perigo está em fazer desse recurso, desse momento uma âncora permanente, uma tábua de salvação.

E aqui, meu amado leitor, é hora de falar sobre enfrentamento. A vida adulta não é feita só de prazer; é feita de acordar cedo, pagar contas, lidar com frustrações, encarar desconfortos, lidar com o que não é gostoso, fazer as coisas por responsabilidade e não somente por motivação, não cair na ilusão de que “eu sou especial” e que minhas dores são mais pesadas e me impossibilitam de assumir as responsabilidades que todo humano carrega e apenas peço desculpas por isso e fico me lamentando. É também confiar na vida, como já conversamos antes em outro artigo nesta coluna, mas confiando de forma ativa: fazendo a sua parte, mesmo quando não há vontade, mesmo que você ainda não veja o outro lado da ponte, saca?

E esse enfrentamento se faz no cotidiano, nas coisas ordinárias da vida. Escolha uma tarefa que você vem evitando, por exemplo. Ter uma conversa dificil, estabelecer um limite, comunicar alguma necessidade, arrumar um armário, se posicionar, dizer não. Faça hoje, mesmo sem saber a melhor maneira, mesmo que isso traga algum incômodo. O ato de cumprir o que é necessário fortalece o músculo da maturidade.

Narre sua vida em primeira pessoa. Pare de contar sua vida como se fosse um observador injustiçado. Assuma o “eu”: eu faço, eu escolho, eu decido. Isso reorganiza sua mentalidade no lugar da autoria e não da vítima. Isso te dá poder de ação e construção, confie no que estou te dizendo!

Se exponha ao real, diminua gradualmente o tempo em que se refugia em confortos imediatos – rede social, celular, compras, pornografia, comida. Troque por um contato real. Olhar alguém nos olhos, caminhar sentindo o chão, servir e fazer algo útil a outra pessoa. Estar ancorado no mundo e na realidade.

Na verdade, a chupeta na boca do adulto é um espelho incômodo: mostra o quanto ainda buscamos colo em um mundo que exige postura. Talvez, mais do que condenar ou aplaudir a tendência, o desafio seja perguntar do que, exatamente, eu estou tentando fugir? Porque amadurecer, meu amado leitor, não é deixar de querer afeto. É aprender a buscar por ele, receber e oferecer sem abrir mão do dever de viver a vida que nos cabe. Porque no fim — e aqui eu quero que você guarde isso — maturidade não é sobre abandonar o colo. É sobre construir dentro de si um colo que caiba os dias bons e os ruins, as conquistas e as perdas, os aplausos e as frustrações.

É sobre ser a sua própria âncora, e não depender de uma peça de plástico para não se perder.