À comunidade Católica, Secretaria de Promoção Social mostra Plano de Ação pós-enchente

Na manhã desta terça-feira (4), a secretária Andrea Castro, titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), apresentou um diagnóstico da situação de Itabuna após a enchente que devastou cerca de 40 por cento da cidade. E apresentou o Plano de Ações desenvolvido diante do cenário devastador em que o município se encontra.

O encontro, realizado no salão da Cúria Diocesana (anexo à Catedral de São José), foi promovido pelo Alto Comissariado da Comunidade Europeia da Cáritas Internacional, Cáritas Brasileira, Unicef e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“Esse é um momento de união de todos. Vimos uma onda de solidariedade muito grande abraçando o nosso município e isso nos deixou agradecidos. As nossas ações estão voltadas para assistir e oportunizar que as famílias atingidas possam, o quanto antes, retomar a suas vidas e se reconstruir”, salientou a secretária, agradecendo o apoio da Igreja Católica.

‘Auxílio Recomeço’

O primeiro momento da crise, de acordo com Andréa Castro, foi salvar vidas, acolher e abrigar as pessoas. Agora, é hora de promover condições para o retorno dessas famílias aos seus lares. “Sabemos que muitas perderam tudo, inclusive suas casas. Diante disso, o prefeito Augusto Castro também está empenhado em promover condições para que as pessoas possam reconstruir os seus lares com o ‘Auxílio Recomeço’ e o Aluguel Social. Logo estaremos com o Decreto com os devidos critérios para recebimento”, reforçou.

A Semps mantém a assistência nos pontos de abrigamento da cidade, atendendo aproximadamente 680 pessoas com três alimentações diárias, água, roupas, além de entregar cestas básicas, colchões, material de limpeza, peças íntimas e fraldas descartáveis com o apoio também das doações de voluntários nas áreas atingidas.