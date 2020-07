Por Marco Wense

É aquele velho ditado popular : “a corda arrebenta sempre do lado mais fraco”. É o que se pode dizer, de maneira mais didática, sobre a irritação do governador Rui Costa (PT) com a aliança de Olívia Santana (PCdoB) com Niltinho (PP), ambos deputados estaduais. O chefe do Executivo se queixa de que o acordo entre os postulantes ao comando do Thomé de Souza ocorreu à revelia do conselho político do governo, que não consultaram nem ele mesmo. Como Niltinho é do PP, legenda do vice-governador João Leão, e a sigla tem vários prefeitos no Estado, o descontentamento do governador terminou sobrando para o PCdoB. O morador mais ilustre do Palácio de Ondina já mandou avisar ao núcleo duro do governo que a candidatura de Olívia não terá seu apoio. Se depender da cúpula do PT, a aliada histórica do lulopetismo vai ficar a ver navios.