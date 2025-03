A evolução do poker

O poker é o jogo de cartas mais jogado a nível internacional. Ele tem crescido tanto que os

mais importantes meios de comunicação estão interessados nas notícias e torneios que

giram ao seu redor, pelo que encontrar uma seção dedicada ao poker online em revistas

especializadas, jornais e programas de televisão focados exclusivamente nele se

encarregam de narrar partidas ou transmitir grandes eventos. Tamanho sucesso global se deve principalmente ao uso e diversão pela internet, com salas enormes que organizam tanto jogos quanto eventos que atraem milhões de pessoas no

mundo inteiro.

Mas os começos do poker são muito distantes no tempo, a principal teoria sobre sua origem

conta que ele surgiu por volta do ano 900 d.C. quando os chineses, como uma derivação do

mítico dominó chinês, foram capazes de criar este incrível jogo de cartas.

Uma constante ao longo da história do poker é o relacionamento e a mistura de civilizações

pelo que é bem possível que por volta de 1480 os marinheiros persas tenham ensinado

esse jogo aos colonos franceses em Nova Orleans. Os franceses começaram a jogar

‘poqué’ naquela época, um jogo em que apostas e blefes eram feitos para iludir ou enganar

o oponente, e foi também quando foram utilizadas pelas primeira vez cartas com ouros,

paus, espadas e copas. Daí para frente o poker começou a se espalhar pelos Estados Unidos.