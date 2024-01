“A gente vem pela atitude de fé”, declara o governador após seis horas de caminhada até Igreja do Bonfim

Após quase seis horas de cortejo entre a Conceição e o Bonfim, o governador Jerônimo Rodrigues chegou à Colina Sagrada, ao lado do vice-governador Geraldo Júnior, no meio da tarde desta quinta-feira (11). Durante o trajeto, o governador parou nas instalações das Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, e no Colégio da Polícia Militar para entregar uma ambulância ao Hospital da Polícia Militar da Bahia – investimento do Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (Sesab).

No caminho, Jerônimo se juntou às pessoas que pararam para tomar um banho de carro pipa, uma ação realizada pelo Corpo de Bombeiros da Bahia, para refrescar os devotos. Na chegada à Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, o governador foi abençoado pelas baianas com o tradicional banho de cheiro e renovou os votos. “A gente vem pela atitude de fé fazer a caminhada, porque acreditamos que nosso Senhor do Bonfim nos protege durante todo o ano. Mas, tem uma dimensão cultural, que a gente percebe ao longo do trajeto, com as feijoadas, as festas, as camisas que os grupos se organizam para vestir nesse dia. Então, além da fé, é a nossa cultura. E, naturalmente, a economia roda muito forte”, ressaltou.

De acordo com o vice-governador, para hoje, é só agradecimento. “Agradecer ao Senhor do Bonfim por todas as vitórias que nós tivemos em 2023. Quando falo nós, estou falando de todo o povo baiano”, destacou.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), Jerônimo e Geraldo Júnior marcaram presença na concentração em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, onde assistiram ao culto ecumênico que deu início aos festejos. “Aproveitamos o dia de hoje também para fazer entregas. Passamos no Hospital Irmã Dulce, para receber e deixar um carinho para as pessoas que trabalham ali. E, na Polícia Militar, em Dendezeiros, entregamos uma ambulância de R$ 270 mil, para trabalhar na saúde. É com essa ambulância que a Polícia Militar vai socorrer aqueles que precisam dentro da corporação”, explicou Jerônimo.

Fortalecimento da cultura baiana

Este ano, o Governo do Estado executa uma série de ações de segurança, cultura, distribuição de água e reciclagem de resíduos sólidos, ao longo do percurso. Pela primeira vez, blocos de matriz africana, como o Afoxé Ilê Oya do Abacaxi, Bloco Afro Malê Debalê, Bloco Amor e Paixão, Bloco da Saudade, Bola Cheia, Proibido Proibir e Samba pra Rua foram contemplados com investimentos pelo Programa Ouro Negro na Festa do Bonfim, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

Foram mais de 170 propostas aprovadas para desfilarem não só no Bonfim, mas no Carnaval de Salvador e do interior, na Micareta de Feira de Santana e na Lavagem de Itapuã. Além disso, a Secretaria do Turismo (Setur) também levou às ruas o Bloco do Trade Turístico, com o afro Muzenza. Para reduzir o índice de assédio às mulheres durante a caminhada até a Igreja do Bonfim, a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) esteve presente em todo o trajeto distribuindo ventarolas e panfletos; e fazendo diálogos educativos sobre violência contra a mulher.

Os quase oito quilômetros de caminhada até a Igreja do Bonfim foram para agradecer e renovar as energias, revelou a advogada Ilmaria Armentano, que faz o percurso há 30 anos, e tem a celebração como o ano novo baiano. “Tem que ter muita perna, mas também muita graça, né? A gente vem batendo papo, curtindo, encontrando muita gente no caminho, e aí abraçando, voltando sempre às origens, que é muito importante e a gente consegue chegar até aqui”, celebrou a devota.

Segurança nas festas populares

Em uma das primeiras festas populares do ano, o reforço das forças de segurança já foi visível. Dois mil policiais e bombeiros militares foram mobilizados para atuar durante a caminhada para o Senhor do Bonfim e para Oxalá. Também foram instaladas duas Plataformas de Observação Elevada da Polícia Militar da Bahia em pontos estratégicos do cortejo.

O policial militar Marcone de Oliveira é um dos profissionais atuando nas plataformas e explicou que, além de monitorar a celebração, os oficiais podem conduzir um flagrante para uma delegacia especializada da Polícia Civil. “Nossa atuação é semelhante à de outras festas populares, como Carnaval, Micareta, Festa Junina. O Posto Elevado funciona como uma visão privilegiada do evento, a gente tem uma altura diferenciada para observar o público. Em caso de ocorrer um flagrante de delito, localizando o indivíduo que cometeu o possível crime, a gente o conduz até o posto da Polícia Civil para a lavratura do flagrante”, detalhou o PM.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBPM) atuou com patrulhas e viaturas para realização de resgates e salvamentos até o final do evento e distribuiu cerca de 30 mil copos de água mineral durante o percurso da lavagem. Os postos da corporação na Conceição da Praia, na Calçada, Roma e Bonfim também funcionaram como pontos de hidratação. No Posto Almeida Couto, na Calçada, uma viatura o Corpo de Bombeiros manteve a pulverização com água nos fiéis.

O trabalho conjunto da Secretaria de Segurança Pública (SSP) também envolveu o uso de 102 Câmeras de Reconhecimento Facial, que foram utilizadas para localizar foragidos da justiça no evento. Além da disposição de Delegacias Especiais de Área ao longo do percurso, houve um aumento das equipes que atuam na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deltur) e na 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim).