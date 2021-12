A JUVENTUDE AGRADECE

O governante que verdadeiramente está preocupado em bem dirigir a sua cidade, o seu estado ou o seu país precisa ter uma visão ampla do ambiente em que vive e traçar um plano de governo que possa contemplar todas as áreas, dentro, evidentemente, dos recursos disponíveis. Numa cidade como a nossa, que vem experimentando um crescimento populacional nos últimos anos, por diversos motivos, há a necessidade de se atentar para a educação, para a saúde, para a geração de emprego e, também, para os esportes e o lazer.

No último fim de semana, apesar da chuva, do frio, houve uma movimentação esportiva bem disputada naquele espaço que margeia a direita do Cachoeira, entre as pontes Antonio Lacerda e a do bairro Conceição, com muitos jovens participando dos jogos, das danças e demais folguedos, movimentando a cidade e propiciando um ambiente de otimismo para amenizar esses quase dois anos que estamos envoltos nessa atmosfera sombria e temerosa da pandemia.

A participação da juventude fez-me lembrar da Itabuna de décadas passadas que, mesmo tendo uma população bem menor em relação à atual, havia atividades esportivas e de recreação, realizadas nas ruas, nas praças, no espaço da antiga LIDA, nos clubes e nos colégios, eventos que, pouco a pouco, foram desaparecendo; já falei, algumas vezes, sobre as festas estudantis, sobre o torneio caixeiral, sobre a festa da primavera e outras realizações que colocavam a juventude para se movimentar. Não havia tantos bairros como temos presentemente e isso, longe de ser um entrave, pode ser um fator favorável, já que se pode envolver um maior número de pessoas, bastando que exista boa vontade e coordenação. Carnaval e São João, mesmo com atividades em clubes sociais, eram festas que tomavam algumas ruas da cidade e os que delas não participavam saíam de suas casas, no entanto, para apreciar.

As festividades do último fim de semana chuvoso foram uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através dos seus órgãos competentes e, mais uma vez, mostraram o empenho do jovem, impetuoso e irrequieto Augusto Castro que, pelo que se tem observado em suas ações, desde a sua posse, não somente nessa área como em outras, tem buscado soluções para os grandes problemas da nossa Itabuna; ninguém faz nada sozinho e Augusto Castro deve saber disso e tem buscado a ajuda de pessoas que, também, estão envolvidas e comprometidas com as coisas do município. A recuperação de algumas praças, em andamento, e a primorosa decoração que está sendo feita para o Natal são provas evidentes da preocupação com o bem-estar da população. É pouco? É, mas não deixa de ser um atestado que o governo está atento e os recursos disponíveis estão sendo aplicados em benefício de seu povo.

Espera-se que aquele ambiente às margens do nosso Cachoeira continue a ser usado para os eventos esportivos e de recreação e que, também nos bairros, a sua população seja envolvida em atividades semelhantes, pois tudo isso ajuda a movimentar a cidade e trazer alegria, principalmente, à sua juventude.