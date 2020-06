A Perda do Joca

Cyro de Mattos*

Acordo assustado com a notícia desagradável de que a Bahia perde o jornalista e escritor João Carlos Teixeira Gomes. Jornalista combativo, conhecido como o pena de aço, sonetista dos melhores, ensaísta exemplar, contista brilhante, professor universitário empolgado pelo ensino da literatura, torcedor apaixonado do Bahia. Membro da Academia de Letras da Bahia, efetivo e eficiente. Um bom amigo, nosso contemporâneo desde os idos de 1955, no Colégio da Bahia (Central), passando pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no período compreendido entre 1958 e 1962, ao longo de militância cultural por mais de sessenta anos.

A Bahia perde um grande homem, os de sua geração um enorme companheiro, inteligente e solidário. E esse quadro vazio, sem o nosso Joca, na parede do peito. Dói, dói muito. Em Agudo Mundo, livro inédito, presto uma modesta homenagem a esse escritor singular de pluralidades significativas, talento soberbo, com o “Poema do Joca”, como assim era chamado pela voz carinhosa dos amigos.

Abaixo transcrevo o poema, que com prazer lhe dedico, mas que nos seus versos agora me deixa saudoso e triste.

Poema do Joca

João Carlos Teixeira Gomes,

moço apelidado de Joca,

De tanto afeto que por ele temos,

quem não sabe fique sabendo.

Eis que surge menestrel

no Colégio da Bahia,

na Faculdade às voltas

com o direito e as letras.

Eis o Joca jornalista

arrojado, contundente.

é o ensaísta de Gregório,

boca de fogo como ele.

Eis o Joca poeta grande,

nesses rincões da Bahia,

de gafanhoto domador,

contemplativo da esfinge.

De bom gosto sonetista,

entre tesouro e labirinto,

um dos melhores no Brasil.

Até mesmo em terra lusa.

O conhecido Pena de Aço,

não há outro que o iguale,

estremece o poderoso,

iluminado como sempre.

* Cyro de Mattos é ficcionista e poeta. Autor de mais de 50 livros, de diversos gêneros. É editado também em Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha e Estados Unidos. Membro efetivo da Academia de Letras da Bahia e Pen Clube do Brasil. Primeiro Doutor Honoris Causa da Universidade Estadual de Santa Cruz (Bahia).