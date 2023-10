“A saúde de Itabuna nunca teve um olhar tão humanizado”, disse Augusto Castro sobre novos postos de atendimento

Antes e depois da reforma do imóvel

Nesta sexta-feira, dia 7, pela manhã, o prefeito Augusto Castro (PSD) vai entregar mais uma Unidade Básica de Saúde requalificada para a população. Desta vez, a comunidade da Vila de Mutuns será contemplada com a requalificação completa da USF Francisco Benício, a 13ª de um total de 32 USF e UBS da Rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.

Em menos de dois anos de gestão, o prefeito Augusto Castro tem atuado firmemente na melhoria das condições de atendimento à população e de condições de trabalho para os profissionais da saúde. Já foram entregues os postos dos bairros Alto dos Canecos, Lomanto, Santo Antônio, Novo São Caetano, Conceição, Jorge Amado, Santa Inês, Maria Matos (Rua de Palha), Mangabinha, Fátima I, Nova Itabuna e Ferradas.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destaca a importância de reestruturar a Atenção Primária. “Entendendo que a saúde pública de um município começa na Atenção Primária por isso os investimentos. O prefeito Augusto Castro não mediu esforços em requalificar as unidades. Não é à toa que já são 13 entregues com mais cinco já previstas para os próximos dias”, afirmou.

“A saúde de Itabuna nunca teve um olhar tão humanizado para com a sua população. Isso se deve ao trabalho do nosso gestor e de toda a equipe que está comprometida. A intenção é requalificar todos os postos, além das inúmeras melhorias que já foram alcançadas também na Média e Alta Complexidade”, acrescentou.

PRÓXIMAS UNIDADES

Em reunião nesta semana na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASA) foi reafirmado o novo ciclo de reformas de UBS e USF com a previsão de mais Unidades Básicas de Saúde requalificadas. Um total de 11 já foram entregues por meio do convênio com a instituição de ensino superior com a Prefeitura de Itabuna no âmbito do Programa Mais Médicos.

A partir de segunda-feira, dia 10, mais duas já entrarão em reformas para serem entregues ainda este ano. A USF Aurivaldo Sampaio, no São Lourenço, e a USF Simão Fiterman, no Bairro São Pedro.

Posteriormente, já estão incluídas na segunda etapa as UBS Alberto Teixeira Barreto, no Califórnia, e as USF Isolina Guimarães, no Zildolândia, e USF João Monteiro, Bairro Pedro Jerônimo.

MANGABINHA

Às 17 horas, no Bairro Mangabinha, o prefeito Augusto Castro assina Ordem de Serviço para o início das obras de requalificação da Praça Heitor Farias. O espaço público será reformado no Projeto Praça Viva que está sendo executado em toda a cidade pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.